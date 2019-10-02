Мэйти — «Биголло, часть 3»

2019, «ВКонтакте»

К рэперу Мэйти не слишком применимо само это слово — «рэпер». Он скорее поэт, причём порой довольно изысканный, и певец, тоже не из последних. В отличие от многих рэперов, Мэйти обходится без каши во рту и обладает хорошей дикцией, позволяющей слушателю не напрягаться, пытаясь разобрать тексты. Собственно, напрягаться нужно по другой причине — ввиду смысловой насыщенности песен артиста.

В третьей части своего цикла «Биголло» Мэйти доверил начитывать скиты взрослому человеку с убедительным узнаваемым голосом — Александру Ф. Скляру. Эти межпесенные подводки не всегда соответствуют содержанию композиций, однако всё равно кажутся очень уместными, определяя перепады настроения альбома. Мэйти начинает эту пластинку в амплуа задумчивого лирика («Персонаж»). Следующий трек «Белое платье» маскируется под любовную историю, но в припеве исполнитель достигает серьёзных драматических высот — причём больше даже в музыке, чем в тексте. Мэйти мог бы при желании стать родоначальником жанра «эстрадный рэп» или что-то вроде того — правда, мелодичности в «Белом платье» гораздо больше, чем речитатива. В «Берцах» тоже хватает драматизма, но уже по другому поводу: уже по названию понятно, что речь пойдёт о войне, и трек моментами звучит не как рэп-песня, а как чеканный зонг. Примечательно, что после этого в ските «Когда я говорю» Александр Ф. Скляр говорит о патриотизме, имея в виду не величие страны и мощь армии, а «людей страдающих». Насколько мне известно, лидер группы «Ва-банкъ» подразумевает под патриотизмом прямо противоположные вещи, но в альбоме у Мэйти он произносит текст с совершенно иным смыслом. Его заставили? Убедили? Или Скляр попал под обаяние поэтического таланта и согласился сыграть такую роль? Как бы то ни было, мудрости «закадрового текста» безоговорочно веришь.

Песня «Рабочая» неожиданно затрагивает тему современного пролетариата: нервные рэп-куплеты сменяются мелодичными припевами. В «Каждой минуте» Мэйти, напротив, делает припевы почти рэпкоровыми, зато «Зариновый рассвет» радует контрастом между апокалиптическим текстом и нежной мелодией. «Мешки под глазами» начинаются, как типичный олдскульный рэп, но удержаться в рамках этого жанра Мэйти не удаётся — в конце концов появляются и мелодия, и пение. А в мощной и красивой «Глубине» артист вообще не использует речитатив — только поёт. В финальном треке «Сын» Мэйти вновь, как и в начале альбома, предстаёт задумчивым лириком. Запоминается, как известно, последнее, но в случае с этим диском поклонники явно будут возвращаться к совершенно разножанровым вещам — «Белое платье», «Каждую минуту», «Зариновый рассвет».

Алексей МАЖАЕВ.