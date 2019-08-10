{ 10 августа 2019 }

Митинг

Рубрики: [Фейсбук]  

Людей на митинге реально много.
По-моему, не менее 40 тысяч.
Из выступавших – сугубо по делу один Парфенов.
Жена Гудкова – “как мать и как женщина”.
Рэпер Фейс – абсолютно бездарный и недалекий чувак.
Во время его сета стали падать цифры аудитории ДОЖДЯ.
Интервью корреспондентов в такой толпе всегда чреваты опасностью нарваться на самых странных персонажей.
Конечно, без этого не обошлось.
Уверен, что именно такие отрывки будут на федеральных каналах – у всех свое меню и это нормально, в общем.
Корр ДОЖДЯ, когда собеседники говорили угодное ему, завершал интервью фразой “Спасибо за вашу позицию” – с точки зрения профессии это зашквар абсолютный
По эмоциям все забил матч ОРЕНБУРГ – ТАМБОВ.
И это не шутка

Аркадий Кайданов


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