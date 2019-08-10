Смотрю митинг в Кемерово. Очень сложная ситуация. Толпу раскачивают очень грамотно. Была выбрана инициативная группа. Они съездили в морг и на хладокомбинат. 64 тела. Многие тела сильно обгорели. Есть фрагменты тел. Это в морге. На хладокомбинате нет ничего. [Читать...]

Люди, которые однажды идут на митинг, потому что, “нельзя молчать” просто никогда не попадали “под замес”. Они не знают вкус крови во рту и как неприятно шатаются недовыбитые зубы. Их эстетическое чувство содрогается даже от телевизионного кадра омоновца [Читать...]

Ну что. Молодцы. И пришли, и прошли, и выступали, и слушали, и показали, и доказали. Дело сделали, в общем. Рад за вас, что вы любите эту девушку, и ходите к ней на свидания, и дарите ей цветы, и [Читать...]

Митинг за свободный интернет это очень смешно. Это как выборы комитета по самоуправлению в Шоушенке. Свобода в интернете это все равно что солнцезащитные очки на нудистском пляже. Можно конечно считать, что ты не вполне голый, но вообще-то это [Читать...]

Лакмусовой бумажкой для сегодняшних московских протестующих являются события 2010 года на Манежной площади. То, что там происходило – это была буквальная копия многодневных событий на улице Грушевского. Буквальная. Во всех отношениях. Только повод был локальный (убийство Егора Свиридова, [Читать...]