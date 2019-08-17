Посмотрел нового Тарантино.

Квентин Тарантино дебютировал на сцене бродвейского театра Brooks Atkinson Theater. Режиссер исполнил главную роль в спектакле, поставленном по триллеру 1967 года “Подожди до заката” (Wait Until Dark, режиссер – Теренс Янг). Тарантино сыграл роль фотографа, который решил заработать [Читать...]

Квентин Тарантино отверг обвинение в том, что он якобы напал на женщину во время драки с ее спутником, и пригрозил истице подать встречный иск за попытку ложного судебного преследования. “Обвинения против моего клиента являются не более чем “Криминальным [Читать...]

Режиссер «Криминального чтива» и «Джанго освобожденного» признался, что хочет привлечь поп-звезду к участию в его новом проекте. Тарантино сообщил, что считает певицу «восхитительной» и что знаком с ней лично и неоднократно предлагал ей сотрудничество. «Определенно хочу работать с [Читать...]

Издательство Talk Miramax Books закупило права на публикацию первой книги Квентина Тарантино. Роман «Убить Билла»/Kill Bill, по которому Тарантино сейчас снимает фильм, выйдет в свет осенью. Сам автор называет свое детище «очень кинематографичной книгой». – Я старался отойти [Читать...]

Американский актер Сэмюэль Л.Джексон отрицает наличие у режиссера Квентина Тарантино расистских наклонностей, в которых его обвиняет актер Спайк Ли. На пресс-конференции, прошедшей сразу после мирового показа последнего фильма Тарантино “Джеки Браун” (Jackie Brown) в рамках берлинского кинофестиваля, Джексон [Читать...]