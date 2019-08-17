Посмотрел нового Тарантино.
Тяжело критиковать нового Тарантино.
Тяжело критиковать фильм, где прекрасно играют актёры, где все красиво снято, где с любовью воссоздана великая эпоха и замечательно стилизован старый жанровый кинематограф, где много отличных сцен и смешных шуток, и музыка ещё отдельно хороша.
А ещё тяжелее, когда идеологический мотив этого фильма вызывает у тебя сплошной восторг, ведь Тарантино хочет сказать, что прежний Голливуд, да и кино как таковое – это чудо лучшего на свете обмана, это драгоценный, любимый мираж, и этот мираж нужно защитить от леваков и борцов за справедливость, которые не понимают разницы между условностью и жизнью.
А сделать это должны враги современности – белые гетеросексуальные мужчины не первой молодости, переживающие жизненный и творческий кризис.
Make America great again, иными словами.
Чистое счастье.
Но, к сожалению, кино не исчерпывается идеологией и декоративным блеском нарядов, стилизаций, мелодий и панчей.
А драматически, сюжетно, структурно, в качестве единого художественного объёма – новый Тарантино не состоялся совсем.
Он очень вязкий, весь распадается на эпизоды, не держит напряжения, рассказывает свою историю как бы нехотя, небрежно, впроброс.
Всё очень условно, все состоит из виньеток, игрушек и финтифлюшек, и вы словно бы смотрите не кино, а набор цирковых номеров.
Впрочем, я вообще не люблю Тарантино.
Но в том, что касается линии партии и правительства – аплодирую и одобряю.
Посмотрел нового Тарантино
Посмотрел нового Тарантино.
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