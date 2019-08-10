{ 10 августа 2019 }

Оппозиционеры

Рубрики: [Фейсбук]  

Я очень хочу уважать оппозиционеров!
Власть не хочу уважать, а их хочу!
Клянусь!
Они возмущаются – я тоже!
Они за честные выборы и за свободу – так и я ж не мироед какой, чтобы возражать!
Если бы они еще имели способность видеть себя со стороны!
Тогда бы мы вместе поржали над их самовздрючивающими воплями о том, что самое позднее послезавтра в стране будет введено чрезвычайное положение.
Но над собой они смеяться не могут по умолчанию.
Поэтому не смеяться над ними невозможно.

Аркадий Кайданов


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