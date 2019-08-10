Оппозиционеры

Я очень хочу уважать оппозиционеров!

Власть не хочу уважать, а их хочу!

Клянусь!

Они возмущаются – я тоже!

Они за честные выборы и за свободу – так и я ж не мироед какой, чтобы возражать!

Если бы они еще имели способность видеть себя со стороны!

Тогда бы мы вместе поржали над их самовздрючивающими воплями о том, что самое позднее послезавтра в стране будет введено чрезвычайное положение.

Но над собой они смеяться не могут по умолчанию.

Поэтому не смеяться над ними невозможно.