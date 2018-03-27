Смотрю митинг в Кемерово. Очень сложная ситуация.

Толпу раскачивают очень грамотно. Была выбрана инициативная группа. Они съездили в морг и на хладокомбинат. 64 тела. Многие тела сильно обгорели. Есть фрагменты тел. Это в морге. На хладокомбинате нет ничего.

Число тел не устраивает. Погибло больше, гораздо больше.

Говорить своей же инициативной группе давали мало. “Им показали только то, что власть хотела показать”. Включают какие-то записи, распространяют слухи. Какой-то парень очень грамотно провоцирует. Нагнетает прямо.

Перебивают. “Там были детдомовские, детдому приказано скрывать”. “Кроме кемеровских было много иногородних”. “Власти скрывают, потому что если больше 150 жертв, то должно быть международное расследование” – все равно, что в “Хромой лошади” погибло даже больше, никакого международного расследования не было, да и нет никакой такой дурацкой нормы. Но это говорится как истина в последней инстанции.

Требуют Путина и Тулеева, хотя Путин встречался с их инициативной группой. Но свой группе уже не верят. “Вас обманули тоже”. “Может, они ночью в лесах всех закопали”.

Люди не расходятся.

На самом деле город не такой уж и маленький. Более полумиллиона. С пригородами и областью – ещё больше. Слухи будут распускать массово. После такой трагедии всё это будет хуже пожара полыхать. Уже сейчас не поймешь, кто там в толпе на работе, а кто искренне во всё это верит и сам далее раскручивает.

Слухи после подобного ходят всегда, но тут есть впечатление, что прямо целенаправленно работают. Основной посыл – 350 человек погибло или больше, погибли в большинстве дети. Почему власти скрывают? Расскажите честно на всех каналах.

Офф. Требуют международных наблюдателей.