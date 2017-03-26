Митинг олигархов. Что и требовалось доказатьСегодня Света Бондарчук делала замечательный ужин благотворительный, и выяснилось, что половина олигархов там с женами были на митинге. Читать дальше…

Лакмусовой бумажкой для сегодняшних московских протестующих являются события 2010 года на Манежной площади. То, что там происходило – это была буквальная копия многодневных событий на улице Грушевского. Буквальная. Во всех отношениях. Только повод был локальный (убийство Егора Свиридова, [Читать...]

Могу сказать честно: если бы начальником был я, я бы не стал разрешать 15-е на бульварах. Есть какая-то горбачевщина в этом решении. И вот почему: бульвары – это такое место, где за белоленточниками все равно останется красивая картинка, [Читать...]

Наталья Исакова: – Мне кажется, Навальный страшно хочет власти, так подростки в бушующем пубертате хотят секса и ничего кроме, хотя некоторым хватает ума делать вид, что в совместной подготовке к контрольной их волнует исключительно контрольная. Навальный почему-то даже [Читать...]