{ 26 марта 2017 }

Митинг

Рубрики: [Фейсбук]  

Люди, которые однажды идут на митинг, потому что, “нельзя молчать” просто никогда не попадали “под замес”. Они не знают вкус крови во рту и как неприятно шатаются недовыбитые зубы.
Их эстетическое чувство содрогается даже от телевизионного кадра омоновца с дубинкой. Они не понимают, что омоновец в страшном шлеме бьет активиста по спине из чувства гуманности, потому что от удара по голове – активист может сразу умереть.
Если твой образ революции – это ты в распахнутом светлом пальто идешь под ярким весенним солнцем с другими прекрасными людьми и грудь твоя разрывается от восторга, лучше на митинг не ходить.
Потому что, когда матерящиеся менты будут тебя тащить в автозак, светлое пальто обязательно испачкают и порвут. Восторг в груди сменится животным страхом и болью в сломанных ребрах.
В общем, если ты никогда не ловил кайф от драки стенка на стенку, митинг – не лучший способ провести выходные.

Сергей Ключенков


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