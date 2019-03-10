Митинг за свободный интернет это очень смешно. Это как выборы комитета по самоуправлению в Шоушенке.

Свобода в интернете это все равно что солнцезащитные очки на нудистском пляже. Можно конечно считать, что ты не вполне голый, но вообще-то это всего лишь – аксессуар. .

Если ты не ушел в затвор, в лес-тайгу, с топором и керосиновой лампой, любой из нас давно находится под постоянным и пристальным вниманием десятков тысяч специально обученных людей.

Среди них, наверное, есть и всякие силовики, и даже скорее всего они есть. Но на фоне того, что тысячи маркетологов со всего мира ежедневно делают тебе анальное исследование, я особо по этому поводу не расстраиваюсь.

Нынче гэбня продает свою версию патриотизма так же как департамент маркетинга Кока Колы или рекламщики Самсунга.

Целевая аудитория, пенетрация, медиапланирование, бренд-амбассадоры и прочая ботва.

Диджитал (он же интернет) в этой истории является просто наиболее перспективным и дешевым инструментом. Он лучше, чем телеканалы. Он эффективнее чем тысячи цензоров. Он надежнее чем миллион стукачей.

Пока все прочие участники процесса используют ретаргетинг и платят за интеграции с Дудем, у власти конечно же всегда чуть больше возможностей, для того чтобы продать свое говно.

Довольно трудно осуждать государство его за это. Бизнес есть бизнес

Свобода интернета, как и вообще свобода, заканчивается ровно там, где человек ее продает ее за возможность не поднимать свою жопу.

Раньше как было. Каждый месяц ты брал квитанцию и шел в сберкассу платить за квартиру. Там тебя гарантировано ждала очередь из пенсионеров и злющая кассирша.

Теперь же Герман Греф придумал Сербанк онлайн и разный аджайл. Платить за электричество можно реально не поднимая жопы.

Но за это ты рассказываешь ему про себя все.

Кто тебе платит, сколько, за что, чем ты по жизни занимаешься, где живешь, где живет твоя любовница и родители и даже какое пиво ты предпочитаешь.

Митинговать за свободу интернета поздно. Митинговать надо было когда режим с доброй улыбкой предлагал зарегистрироваться на сайте Госуслуг и получать загранпаспорт без очереди. Но тогда никто не вякал.

Это ж удобно!