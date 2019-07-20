{ 20 июля 2019 }

Ольга Бузова обещает песню в обмен на комментарии

Рубрики: [Музыка]  
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Ольга Бузова обещает песню в обмен на комментарии

Ольга Бузова раздумывает над тем, чтобы выпустить новую песню. Мыслями на этот счет артистка поделилась с читателями своего инстаграма, решив обратиться к ним за советом. Певица разместила в микроблоге свою фотографию, на которой она стоит в купальнике с беспроводными наушниками в ушах, и поинтересовалась, нужен ли им новый трек.

— «Тяжёлый люкс» на балконе в Бишкеке. В наушниках играет мой новый трек. Выпустить что-нибудь летом? — спросила Ольга Бузова. — К осени уже подготовила столько песен, но, может, вы хотите что-то сейчас?

Артистка пообещала, что если этот пост наберет больше десяти тысяч комментариев, она выпустит «нычку» уже летом 2019 года. На момент публикации этой новости пост собрал уже более 11 тыс. комментариев и 264 тыс. лайков.

Фото: инстаграм Ольги Бузовой

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