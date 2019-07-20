На 20-летии «Нашествия» ожидается рекордное количество зрителей

Фестиваль «Нашествие-2019», отмечающий в этом году свой 20-летний юбилей, стартовал в Большом Завидово Тверской области 19 июля 2019 года. В этот день в информационном центре «Национальной службы новостей» прошла официальная пресс-конференция открытия фестиваля. Прессу интересовало наличие «пробок» в музыкальный четверг перед гейтами и на подъездах к локации «Нашествия» в Большом Завидово. По словам гендиректора «Мультимедиа Холдинга» Евгении Киселевой, ажиотаж на входе в четверг и наличие пробок обусловлен заранее хедлайнером — группой «Ленинград», которая провела двухчасовой финальный концерт.

— У всех, кто впервые приезжает на фестиваль, примерно одинаковое ощущение от того, что здесь происходит. Здесь огромное количество людей, доброжелательных, открытых, готовых дружить. У меня такие же ощущения: я встала на мостик — не видно ни конца — ни края, со мной эти ощущения живут до сих пор! — отметила Евгения Киселева.

Организаторы рассчитывают в этом году побить рекорд по количеству гостей «Нашествия».

— Мы предполагаем, что за эти четыре дня нас посетят 200 тысяч и более человек, мы идем с хорошим графиком к этой цифре, — сказал заместитель генерального директора «Мультимедиа Холдинга» Андрей Матвеев.

Интересовал журналистов и состав молодых музыкантов на третьей сцене «Наше 2.0».

— В прошлом году в рамках «Нашествия» целая сцена была отведена под проект «Высоцкий-фест». В этом году десять победителей прошлогоднего проекта выступают на сцене «Наше 2.0». Кроме того, их песни ротируются на «Нашем радио». Так что мы ждем новые имена и новые песни и в этом году, — заявил Андрей Матвеев.

В числе прочих прозвучал вопрос о том, каким образом распределялись исполнители между сценами «Ультра» и «Наше 2.0».

— На сцене «Ультра» в этом году выступают музыканты альтернативных жанров, а на «2.0» из года в год выступают артисты, которым нравится эта сцена, которым нравится близость людей, которых не отделяет фан-зона. Мы находимся в диалоге с музыкантами, — подчеркнула программный директор радиостанции «Наше радио» Анастасия Рогожникова.

Не обошли вниманием и самую главную активность на «Нашествии-2019», приготовленную совместно с «Роскосмосом».

— Сам шатёр «Роскосмоса» сейчас пользуется невероятным успехом. А завтра на «Нашествии» впервые будет запущена прямая связь с МКС. С главной сцены музыкального фестиваля космонавт Олег Артемьев объявит эфир с экипажем, находящимся на борту станции. Также 21 июля в первой половине дня состоится флэшмоб, который будет заснят со спутника, и позже всю территорию фестиваля можно будет посмотреть на огромной космической фотографии, — сообщила Анастасия.

Фото предоставлено пресс-службой