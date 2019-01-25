{ 25 января 2019 }

Ольга Бузова и «Отличница легкого поведения»

Рубрики: [Мнение]  [Музыка]  
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Люди по-разному реагируют на стресс; я знаком с людьми, которые реагируют на стресс приступами нарколепсии.

Все восемь этих человек так отреагировали на успех Бузовой, каковой успех, натурально, стресс для очень многих.

О Бузовой можно многое понять, посмотрев фильм «Отличница легкого поведения» с Эммой Стоун, только Бузова — отличница тяжелого поведения.

Она — сангвиник, которая способна даже песенку о мерзкой крапивнице превратить в буллу от Папы Римского.

А что, у Него про любовь и у Нее — про любовь, только любовь каверзную.

Она Блока приспособила — или присобачила — к своим песенкам, вот его знаменитое: “Разве ж так суждено меж людьми?!”.

Она — совершенный, категорический антипод Ани Лорак, которая даже после унижения, причиненного ей ее горе-благоверным, живет и ведет себя с видом: «тому, в ком живет источник благодати, не нужно искать его вовне».

Менее известная мне Рита Дакота выбрала еще более тяжелый, нежели Оля, стиль поведения.

Уличив супруга во множественных изменах (я, кстати, помню Влада Соколовского еще эмбрионом, мне трудно представить того херувимчика скотиной-ходоком), эта, судя по всему, бойкая барышня жизнь готова положить на то, чтобы все, начиная со скотины-ходока, поняли, что у нее неистощимый тонус.

Условно: на второй день она заявляет, что «роль жертвы не про меня», на третий сообщает, что уже счастлива с другим.

Помяните мое слово, он тоже окажется скотиной-ходоком. Или жлобом. Или шляпой-тряпкой.

Это вам не сериал «Рассказ служанки», все эти барышни вас самих прислуживать заставят (Дайнеко вон статного Воробьева вернула — и плевать, что ненадолго).

Они изловчились монетизировать ахи, охи, вздохи, срывы, души и мерзкие, и прекрасные порывы.

Послушать, что говорит Лорак после разрыва, все эти ее речевые фигуры высшего пилотажа с ударением на слова «благодарна» и «прощение» — Мать Тереза, ни дать, ни взять, прослезился даже мой зять.

Иррациональный контекст времени поменял все знаки, жалость, сострадание, сочувствие при правильном маркетинговом подходе приносят мириады дивидендов; «смотри, смотри, НАШУ окунули в дерьмо, а она продолжает транслировать небесную гармонию!».

Они готовы быть объектами даже показательной порки, бо показательная принесет даже бОльший профит.

Девчонки визжат, воодушевленные идеей фикс «Вся власть — Артемидам!», парни покупают билеты и ставят лайки, но подойти боятся, на кой, если в конце концов тебя, чуть что не так, все равно объявят скотиной. В лучшем терминологическом варианте — подлейшим иудой, достойным презрения.

Отар Кушанашвили


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