Телеведущая Ольга Бузова откровенно призналась, почему у них с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, до сих пор нет детей. В недавнем эфире показали, как участники проекта «Дом-2» сдавали кровь на станции переливания крови. Именно там Ольга рассказала, что у [Читать...]

Телеведущая Ольга Бузова получила травмы во время участия в телешоу «Я смогу!» для телеканала «Россия». Это произошло, когда она выполняла рискованный номер на трапеции на высоте без какой-либо страховки. – Я пока еще не отошла! – написала Ольга [Читать...]