{ 26 января 2018 }

Бузова

Рубрики: [Фейсбук]  

Был у меня один друг-ровесник из Питера. Мажор, но добрый, открытый, прямой. Сидим мы летом 2004 года, болтаем о тёлочках и он заявляет: «Меня вот последняя девушка бросила и ушла на ДОМ-2. Можешь включить ящик и посмотреть – Оля Бузова её зовут». И начал он сокрушаться, что девушка обычная, ничего особенного, но слишком много гонора и раньше женщины уходили к другим мужикам, а сейчас уходят в телевизор. Интернета тогда ещё не было у меня, специально единственный раз включил «Дом-2» и посмотрел на эту Олю – ни рожа, ни кожа, на Бабу Ягу похожа. В голове крутился только один вопрос: «Чё он ваще с ней встречался? Мог бы и получше найти». И вот прошло 14 лет с той беседы. Сейчас Бузова – самая упоминаемая персона в российских СМИ, а для меня это всё та же пигалица, что бросила Саню. РОССИЯНЕ, ЧТО ВЫ НАШЛИ В ЭТОЙ ЧУВЫРЛЕ?!

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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