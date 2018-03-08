Ольга Бузова превзошла Адель

Ольга Бузова 8 марта 2018 года выпустила новый сингл «Она не боится». Песня тут же возглавила российские чарты iTunes, что дало артистке повод объявить о собственном мировом рекорде.

– Это и есть самое настоящее счастье, – написала Ольга Бузова в инстаграме. - Мы это сделали с вами за одну минуту. Новый сингл Ольги Бузовой (певица пишет о себе в третьем лице. – Прим. Ред.) «Она не боится» вновь возглавил российский iTunes. На этот раз синглу хватило 1 минуты, чтобы стать #1.

Тем самым побит мировой рекорд! До этого мировой рекорд принадлежал синглу Адель «Hello», который возглавил iTunes в Британии за 4 минуты. #ОнаНеБоится устанавливать российские рекорды, она – бьёт мировые…

Комментариев от Адель, уступившей Ольге Бузовой престижный рекорд, пока не последовало.