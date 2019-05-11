{ 11 мая 2019 }

Доренко

Рубрики: [Фейсбук]  

Кто-то из “эховцев” вспоминал днями в ленте о времени, когда опальный Доренко работал на этой радиостанции.
На праздновании дня рождения ЭХА Венедиктов велел всем сотрудникам надеть бейджики со своими именами и должностью.
Я-то грешным делом думаю, что все было затеяно ради того, чтобы сам Венедиктов мог своим бейджем в очередной раз напомнить человечеству, что именно он главный редактор.
А если сам он бейджик на себя не повесил – напомнить таким способом.
Так вот Доренко беспрекословно надел бейдж “Сергей Доренко, ведущий эфира”, хотя уж он-то был знаменит более, чем вся радиостанция.
Полагаю, дело было отнюдь не в субординации – хрена кто мог заставить Доренко подчиняться беспрекословно!
Он просто прикалывался.
Как прикалывался, часто в разговоре о ком-нибудь повторяя фразу “Да я только прах с копыт его коня!”
Цену себе он знал.
И никогда не демпинговал

Аркадий Кайданов


Похожие посты:


  1. ДОРЕНКО на ТВЦ

    2. ДОРЕНКО на ТВЦ

    Доренко дали рубрику в “Событиях” на ТВ “ЦЕНТР” – поставили,блин, ракетный комплекс на сельский огород ворон отгонять А то, что на ЭХЕ Доренко запарили с девочкой Оношкой – так это, по-моему, фигня полная: будет цыпленок глазенками хлопать и [Читать...]


  2. Доренко

    3. Доренко

    Не могу не думать о Доренко. Он как-то жутковато смеялся – с неподвижным лицом и опасным оскалом. От него исходила опасность. Ее очень точно подметила Светлана Сорокина. Вот Соловьев – бесится, брызжет слюной и оскорблениями, визжит, выпрыгивая из [Читать...]


  3. Доренко

    4. Доренко

    Доренко из тех людей, которые не стесняются, глядя вам в глаза, говорить: “Да, я продажная мразь и подонок, и чо?..”. И смеяться вам в лицо. И вы, весь из себя такой щепетильный чистоплюй, начинаете думать, что, в общем, [Читать...]


  4. Доренко

    5. Доренко

    Погиб Сергей Доренко. Он продавался, троллил, бесил и очень хотел казаться суперменом. У него была своя картина мира и своя шкала ценностей. Он был суперпрофи. Года три назад мы при шапочном знакомстве напрочь разругались из-за фигни. Он погиб [Читать...]


  5. Доренко

    6. Доренко

    К Доренко я без иллюзий. Он великолепно циничен и блистательно бессовестен. В сердцах мы периодически баним друг друга, а потом, охолонув, снимаем бан. Но я в трезвом уме и здравой памяти с удовольствием констатирую, что его последний эфир [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««