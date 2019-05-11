Кто-то из “эховцев” вспоминал днями в ленте о времени, когда опальный Доренко работал на этой радиостанции.
На праздновании дня рождения ЭХА Венедиктов велел всем сотрудникам надеть бейджики со своими именами и должностью.
Я-то грешным делом думаю, что все было затеяно ради того, чтобы сам Венедиктов мог своим бейджем в очередной раз напомнить человечеству, что именно он главный редактор.
А если сам он бейджик на себя не повесил – напомнить таким способом.
Так вот Доренко беспрекословно надел бейдж “Сергей Доренко, ведущий эфира”, хотя уж он-то был знаменит более, чем вся радиостанция.
Полагаю, дело было отнюдь не в субординации – хрена кто мог заставить Доренко подчиняться беспрекословно!
Он просто прикалывался.
Как прикалывался, часто в разговоре о ком-нибудь повторяя фразу “Да я только прах с копыт его коня!”
Цену себе он знал.
И никогда не демпинговал
Доренко
Кто-то из “эховцев” вспоминал днями в ленте о времени, когда опальный Доренко работал на этой радиостанции.
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