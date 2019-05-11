Доренко дали рубрику в “Событиях” на ТВ “ЦЕНТР” – поставили,блин, ракетный комплекс на сельский огород ворон отгонять А то, что на ЭХЕ Доренко запарили с девочкой Оношкой – так это, по-моему, фигня полная: будет цыпленок глазенками хлопать и [Читать...]

Не могу не думать о Доренко. Он как-то жутковато смеялся – с неподвижным лицом и опасным оскалом. От него исходила опасность. Ее очень точно подметила Светлана Сорокина. Вот Соловьев – бесится, брызжет слюной и оскорблениями, визжит, выпрыгивая из [Читать...]

Доренко из тех людей, которые не стесняются, глядя вам в глаза, говорить: “Да, я продажная мразь и подонок, и чо?..”. И смеяться вам в лицо. И вы, весь из себя такой щепетильный чистоплюй, начинаете думать, что, в общем, [Читать...]

Погиб Сергей Доренко. Он продавался, троллил, бесил и очень хотел казаться суперменом. У него была своя картина мира и своя шкала ценностей. Он был суперпрофи. Года три назад мы при шапочном знакомстве напрочь разругались из-за фигни. Он погиб [Читать...]

К Доренко я без иллюзий. Он великолепно циничен и блистательно бессовестен. В сердцах мы периодически баним друг друга, а потом, охолонув, снимаем бан. Но я в трезвом уме и здравой памяти с удовольствием констатирую, что его последний эфир [Читать...]