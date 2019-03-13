{ 13 марта 2019 }

Доренко

Рубрики: [Фейсбук]  

Почему обнаглел Доренко?

“Для того чтобы не смеялись над нашей историей, нужно отобрать микрофон и камеру у Никиты Михалкова, сделать ему картонную камеру, картонный микрофон. ..”

“Я вижу, нянечки все еще не отобрали у вас микрофон и камеру, нет. Мне жаль, что я вас огорчил. Сознаю, я — прах под копытами ваших коней, я — блевотина ваших псов. Если хотите, я лично обгрызу вам ногти на пальцах ног в знак покаяния! ”

Доренко Соловьеву:

” Хлопотливая тетенька Владимир Соловьев делилась сегодня в своем эфире ощущениями, что у меня тестостерону не достает. Я начинаю волноваться. Кисонька, ты только скажи, как ты узнала про уровни веществ? Сперма у меня солоновата? ”

Не стал бы я эту мерзость цитировать, если бы не одно обстоятельство. Доренко – главный редактор радиостанции “Говорит Москва”.

Заметьте, не “Эхо Москвы”, а провластный канал.

А так как у Доренко ни одно слово непроплаченным не вылетает, то следует подумать – а откуда такая злоба с желанием размазать иконы проросиийского эшелона? На кого хвост поднял? На самого Михалкова?

Которого до этого боялся до визга щенячьего?

Доренко – флюгер. Реагирует только на запах денег. Причем труслив. До киселя. На кремлевском приеме Хирург ( Залдостанов) это ярко всем продемонстрировал. Он просто мощной дланью врезал Доренко по морде. На глазах у всех. Доренко кулем свалился на паркет. Отвечать не стал. Ни физически, ни морально. Больше о Залдастанове помалкивал.

Никита Михалков вряд ли станет хлестать по морде Доренко, как зарвавшегося холопа.. все ж понимают.. Деньги зарабатывает – на прокорм. Помимо зарплаты в “Говорит Москва”.

Вот только интересно , кто ж перекупает этих “журналистов”? И как Собянин к этому относится?

Или он тоже за свободу мерзости слова?

Ингвар Коротков


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