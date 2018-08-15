Доренко из тех людей, которые не стесняются, глядя вам в глаза, говорить: “Да, я продажная мразь и подонок, и чо?..”.
И смеяться вам в лицо.
И вы, весь из себя такой щепетильный чистоплюй, начинаете думать, что, в общем, и ничо такого, и всему есть объяснение и оправдание.
А если и нет оправдания, то можно просто плюнуть в чистоплюйскую рожу и пойти дальше, и чо?
Тем типаж Доренко и общественно опасен.
Это я посмотрел его у Дудя.
Доренко
Доренко из тех людей, которые не стесняются, глядя вам в глаза, говорить: “Да, я продажная мразь и подонок, и чо?..”.
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