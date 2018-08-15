Доренко дали рубрику в “Событиях” на ТВ “ЦЕНТР” – поставили,блин, ракетный комплекс на сельский огород ворон отгонять А то, что на ЭХЕ Доренко запарили с девочкой Оношкой – так это, по-моему, фигня полная: будет цыпленок глазенками хлопать и [Читать...]

Доренко на РСН. Конечно, артистизм, энергетика, драйв, веселый троллинг, словарный и интеллектуальный запас, знание точной цены всему и всем. Конечно, скрываемые обида и злость бизона, вынужденного резвиться в зоопарке. А также абсолютно архаичное и отягощающее вину обстоятельство – [Читать...]

По лентам гуляет исповедь Доренко: жил с женой 26 лет, разлюбил, полюбил, ушел, развожусь, жизнь прекрасна. Ужасно жалко этих женщин – и не в смысле Доренко, а в смысле мироздания как такового. Они выходят замуж, они живут с [Читать...]

Напрасно Кремль так переживает по поводу Сергея Доренко и каждого его публичного выступления. Ведь если вдуматься, сей чертовски привлекательный персонаж совсем не так страшен, как его малюет больное воображение подковерных интриганов. Подавленные ратными подвигами телекиллера кремлевские небожители никак [Читать...]

Профессор Лебединский (по паспорту Алексей Лебединский) отошел от эстрадной деятельности. Ныне он – владелец собственной творческой студии, где занимается фотографией. – С гастролями я объездил очень много мест, почти всегда фотографировал. А когда у меня не было своего [Читать...]