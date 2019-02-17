К Доренко я без иллюзий.
Он великолепно циничен и блистательно бессовестен.
В сердцах мы периодически баним друг друга, а потом, охолонув, снимаем бан.
Но я в трезвом уме и здравой памяти с удовольствием констатирую, что его последний эфир на RTVi – высший пилотаж в том смысле, что передача есть шоу.
Это мастер-класс для Соловьева с Киселевым, не говоря уже о микробах типа скабеевых и шейниных.
Вся эта публика должна почитать за честь, если Доренко позволит им языками чистить его ботинки
Доренко
К Доренко я без иллюзий.
Оставьте комментарий
|««« Тюрьма