Капля камень точит.

По итогам дня Победы.

Что хочу сказать. Фраза “Карфаген должен быть разрушен” – фраза страшная. В ней никаких возможных компромиссов нет. Разрушен, и всё. И, что самое главное для нас, он был разрушен. Историю дальше писали другие люди.

Праздника Победы у русских быть не должно. Ни в каком виде. Никак. Никогда. Это цель очень маленькой, но очень сплоченной и очень целенаправленной группы. Я сейчас говорю о людях внутри страны.

Ничего, что сегодня у них ничего не получается. Пусть. Капля камень точит.

Как у нас смеялись над украинцами, которые в нулевые набегали в любое обсуждение, кричали “не на Украине”, а “в Украине”! Над ними издевались, пренебрегали, морщились.

Теперь послушайте наш телевизионный эфир. Больше половины тех, кто, типа, “на нашей идеологической стороне”, говорят ” в Украине”. Все пророссийские украинцы без исключения. Но и наши тоже. Это произошло.

Любое изменение вашей позиции начинается с вашего языка. Любое агрессивное меньшинство, которое желает доминировать над большинством, начинает с языка. Сначала нельзя было говорить “педера$$ст”, надо было говорить “гомосексуалист”. Но теперь и это совершенно неправильное слово. Надо говорить “гомосексуал”, иначе вы оскорбите тех, о ком говорите.

Сначала вас приучают слушаться. Вы же не хотите никого оскорбить? Значит, говорите не так, а эдак. Привыкли? вы опять не правы. Вы опять должны подчиняться, и говорить по-новому. Сначала “черные”, потом “афроамериканцы”, а потом так, как вам скажут – по первому требованию.

Сейчас с праздником Победы происходит ровно это. Его быть не должно вообще, но пути достижения разные для разных групп населения.

Каждой группе объяснят, почему не надо участвовать, отдельно. Пусть эти объяснения одно другому противоречат. Плевать.

Вас постоянно заставляют оправдываться. Кивать на других, на другие страны. А вот у них… Это слабая позиция, и всех в неё уже поставили.

Читаешь сегодня разных людей, и они уже начинают соглашаться с тем, что им внушали долгие годы.

В этом году, кстати, было мало наездов на георгиевские ленточки. Почему? А их стало гораздо меньше. Реально. Их перенесли на портреты, а кто-то и вообще убрал. Эту волну сбили. Теперь – Бессмертный полк.

Что говорят православным, допустим? Что ходить с портретами предков – это язычество. Цитаты из Библии приводят.

Что говорят интеллигенции? Это пошло, это буэ. Ваше эстетическое чувство не корёжит? И люди постепенно начинают соглашаться. “Да, мол, это перебор, неловко, зачем же?” С намёком: вы с этим быдлом, которые георгиевскими ленточками ботинки завязывают? То, что если придётся воевать за страну, то именно с этим быдлом вы и будете в окопе сидеть, вам не объясняют.

Молодёжи говорят: вы что, стадо? Вы же все индивидуальности. Зачем же вам, как баранам, переться на Бессмертный полк, вам лучше, как свободным и самостоятельным личностям абсолютно индивидуально выходить на митинги протеста.

Или говорят: вы вспоминаете ветеранов только на день Победы. А что же в остальное время? Конечно, это ужас. Что учителей вспоминают в день Учителя, а полицию – в день Полиции. Надо постоянно думать обо всех, иначе нечестно!!

Цепляют всё.

Это не день радости, а день скорби, ведь сколько погибло! (Простите, но ведь это день, когда перестали погибать, нет?)

Власть приватизировала Победу! Не ходите по улицам вместе с властью! (А если власть приватизирует таблицу умножения, будете назло писать “дважды два – пять”?)

Дети не должны ходить в военной форме.(Они вообще не должны играть, ведь они же серьезные маленькие люди – они должны ездить в Бундестаг и под копирку говорить о невиновности немецких солдат).

Но посылы работают. Сколько тех, кто празднует день Победы, написали о том, что лозунг “можем повторить” отвратителен? Поэты, писатели, политологи. А почему он отвратителен? Да потому, что вам, работникам слова, подменили тезис “можем повторить” с посылкой “хотим повторить”. А что – не можем? Приходите и берите? Кстати, думаю, что именно в этой фразе (с Рейхстага и из песни пятидесятых) кроется страх поколения – а вдруг не можем? А что будет, если? Но патриоты-политологи здесь согласны с Гозманом. Не надо говорить, что “повторить можем”. Уймитесь.

А кто-то перепил и наблевал в урну. А кто-то обвязался десятком тысяч георгиевских лент. А кто-то прикрепил фраг Победы на сортир.

Поэтому откажитесь. Не празднуйте. Скорбите.

Это всё проплачено? Да нет. Наши противники талантливые. Всё это называется “индоктринацией”. Есть теперь обширные группы людей у нас, которые верят, что если дня Победы не станет, то жизнь станет райской. Они сами производят весь креатив.

Нельзя себя уверять, что он – не работает. Работает, ещё как. Примерьте на себя. Вам же иногда страшно неловко находиться в обществе пьяной девки в слишком короткой юбке, с георгиевскими ленточками на сиськах, неловко быть рядом с ней (а вдруг все подумают, что вы такой же!).

На будущей войне (которой, как мы все надеемся и хотим, никогда не будет) эта разбитная девка может вытащить вашего близкого человека из-под огня… Но может и не вытащить.

Чего предполагать? Мы такие разные. А Победа – одна на всех. Но мы же не все желаем есть из общих полевых кухонь? Целовать общие иконы? Носить общие знамёна?

Не правда ли?

Наш Карфаген точно никто не разрушит?