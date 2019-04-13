© Газета «Новый Взгляд» { 13 апреля 2019 }

Выгнала друга

Рубрики: [Скандалы]  
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Британская супермодель Кейт Мосс рассталась со своим бойфрендом Джефферсоном Хэком. Джефферсон съехал из особняка, который снимала парочка в местечке недалеко от лондонского Белсайд-парка.

30-летняя Мосс и Хэк начали встречаться в начале 2001 года, но отрицали все слухи о возможной свадьбе. Это, правда, не помешало Кейт родить от Хэка дочь Лайлу Грейс, которой сейчас полтора года. Как утверждают друзья звездной парочки, экс-возлюбленный Мосс уже снял особняк недалеко от прежнего жилища, чтобы почаще видеться со своей дочуркой.

— Джефферсон всегда был серьезно настроен по отношению к Кейт, хотел жениться и завести настоящую семью, — сообщает источник, приближенный к модели. — Грустно, но Кейт для этого еще не созрела. Она не хочет налагать на себя никаких обязательств. Джефферсон сильно расстроен. Но они остались в хороших отношениях. Они стараются сохранить то, что между ними некогда было, ради своей дочери.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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