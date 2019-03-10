«Капитан Марвел»: Шерше ля фам

Интересно получается — как только Marvel и DC стали широко продвигать свои фильмы с супергероинями в главных ролях, все как будто забыли о том, что женщины в киносупергероике появились уже достаточно давно. Просто о недостойных экземплярах предпочитают умалчивать и делать вид, что их и вовсе никогда не существовало. Зато теперь снимать фильмы как вызовы обществу — это в какой-то степени модно, и «женские» вызовы — не исключение. За всем инфошумом вокруг самого факта выхода супергеройского фильма с женщиной в главной роли (пусть и далеко не первого) очень легко стать максималистом и примкнуть как к лагерю обожателей, так и к лагерю хейтеров картины. Однако если абстрагироваться от внешних факторов и попробовать оценить «Капитана Марвел» в качестве не фильма про женщину, даже не в качестве экранизации комиксов — а просто в качестве обычного кино, то и недочёты, и преимущества раскроются гораздо ярче.

Пытаясь продать бенефис Бри Ларсон как своё первое феминистское детище, Marvel Studios достаточно сильно слукавила — вопреки ожиданиям, навеянным спорной рекламной кампанией фильма, «Капитан Марвел» прежде всего фокусируется на личной истории человека и на его поле внимание не акцентирует, что в итоге идёт картине на пользу. Попробовав пройти тем же путём, что и «Чудо-женщина», Marvel не прогадала и на выходе выдала кино, вполне удобоваримое для зрителей обоих гендеров — эдакий кинематографический унисекс. Единственное, что в этом контексте немного сгущает краски — словно навязанные силой эпизоды о жестоком обращении с героиней со стороны мужчин, которые являются настолько мимолётными и не влияющими на общий сюжет, что их спокойно можно было бы вырезать, не будь нужды в следовании социальной повестке дня.

Вообще, даже помимо искусственно интегрированного феминизма, в «Капитане» почему-то чересчур много лишнего. В какой-то мере фильм унаследовал проблему «Пробуждения Силы»: перенасытив «Капитана Марвел» отсылками как к эпохе американских 90-х, так и к фильмам в рамках своей же собственной вселенной, Marvel Studios взамен не уделила должного внимания проработке главной героини и развитию сюжета. Что достаточно обидно — история в «Капитане Марвел» на удивление неплоха и логична, однако достаточно сильно испорчена рваной структурой повествования и фактом приквелизации — включением в нарратив причинно-следственных связей. Фильм, действие которого разворачивается до большинства значимых событий вселенной Marvel, объясняет из современности много того, что в объяснении вряд ли нуждалось, и достаточно часто делает это крайне нелепо. В угоду «вау-эффекту» создатели жертвуют банальными, но вполне приемлемыми объяснениями, и в кои-то веки банальность вполне могла бы выстрелить лучше сюрприза.

Несколько несправедливо, что зрительский негатив, который по-хорошему стоило бы предъявлять не столько фильму, сколько стоящей за ним студии, вылился на первый женский сольник в рамках вселенной Marvel, и многие почему-то связывают недостатки кино с полом его протагониста и последующим настроением. На самом же деле все минусы «Капитана Марвел» никуда бы не исчезли, если бы вместо Кэрол фамилию Дэнверс внезапно заполучил бы некий Кевин. Фильму банально не повезло быть уже двадцать первым (!) кусочком общей мозаики, и посему зрителям достаточно сложно сместить фокус с проблемы на её причину — самоповтор. «Капитан Марвел» пытается усидеть на нескольких стульях сразу, сочетая в себе своеобразную беззубую и безъюморную версию «Стражей Галактики» вместе с приключениями полицейских-напарников, но в процессе абсолютно теряет лицо, которое у войны здесь вовсе даже и не женское. Когда самой отличительной частью фильма является только наличие дамы в качестве главного героя — это не самый хороший знак.

Сериалы, концептуально изначально не имеющие чётко прописанного окончания, обречены на один и тот же исход — у каждого зрителя найдётся свой собственный эпизод, после которого впору будет задуматься, зачем же этот сериал смотреть дальше. В сериале под названием «Кинематографическая вселенная Marvel» для очень многих людей этим самым эпизодом может стать сольная история Кэрол Дэнверс — в фильме вроде бы все нужные элементы на месте и свои функции выполняют вполне сносно… но этого уже недостаточно. Формула Marvel не дала сбой и вряд ли в ближайшее время даст, однако производить один и тот же продукт слишком долго попросту невозможно. После «Капитана Марвел» вопрос «нравится или же просто привык?», обращённый к вселенной за авторством Кевина Файги и компании, проявится в воздухе наиболее отчётливо и игнорировать его уже будет сложновато. О «финальной» части саги про Мстителей волноваться смысла мало, но вот о последующих фильмах — стоит, и более чем.