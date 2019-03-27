Валерий Леонтьев – «Я вернусь»

Надо знать Леонтьева: своё 70-летие он не стал отмечать сборником семидесяти лучших песен своего репертуара, а выпустил альбом с десятком новых композиций. Хотя, конечно, широкая публика предпочла бы переслушать десяток старых. Но Валерий Яковлевич на поводу у этих требований не идёт; за эти годы он воспитал мощный костяк поклонников и поклонниц, которые новым песням радуются так же искренне, как и известным.

В дни славного юбилея (70 лет артисту исполнилось 19 марта) всё-таки хочется напомнить о том, что Валерий Леонтьев был большим оригиналом и по меркам советской эстрады. Я бы даже сказал, по меркам советской эстрады — особенно, недаром его номера многие годы вырезали из большинства телепередач. Леонтьев выглядел если не инопланетянином, то иностранцем, а для советских теленачальников это было ещё страшнее. Он носил причёску «афро», выделялся необычными костюмами и пластикой: сразу было ясно, что заставить его чинно стоять в галстуке у микрофона просто не получится. Репертуар у Леонтьева был не столь уж провокационным: начальников пугала скорее чрезвычайно вольная подача, а петь Валерий мог что угодно — от физкультурных гимнов против гиподинамии до проникновенной лирики «Исчезли солнечные дни» и «Музы».

Это стремление «не быть, как все во что бы то ни стало» Леонтьев пронёс через всю карьеру. И он по-прежнему удивляет: тем, что в свои 70 выглядит на 40, тем, что физическая форма позволяет ему демонстрировать на сцене торс, тем, что его костюмы эпатируют, как и 30 лет назад, и тем, что он не желает превращать свою карьеру в памятник старым хитам. Больше скажу: эксперименты пожилых звёзд с вечной молодостью часто вызывают смех и жалость, но не в случае Валерия Леонтьева — у него форма как-то умудряется соответствовать содержанию.

Но если со своей карьерой, внешностью и жизнью артист Леонтьев делает, что хочет, то его влияние на вкусы и интересы публики всё-таки не безгранично. Я бы не стал раз за разом поднимать тему старых хитов и новых песен, если бы новые оставляли в памяти хотя бы четверть того следа, который был характерен для леонтьевской классики. В альбоме «Я вернусь» есть всё — узнаваемый тембр неувядающего вокалиста, разножанровые композиции от маститых авторов, любовные страсти, — но только нет песен, которые запомнились бы после первого (или хотя бы второго-третьего) прослушивания. Рецензент, вероятно, должен отметить фламенко-мотивы «Ловца удачи», небезынтересный диалог с птицей в песне «Орёл» и артистическую исповедь и одновременно манифест в «Старых афишах». Рядом с новыми песнями в трек-листе есть обновлённая версия «Маргариты» — не самой великой композиции из репертуара Валерия Леонтьева, однако даже она показывает гигантскую разницу между восприятием старого и нового материала артиста.

Это не критика в адрес авторов и самого Леонтьева — он-то себе не изменяет и делает то, на что мало кто способен в его возрасте, сохраняя и завидную спортивную форму, и интерес к профессии. И он не виноват, что вокруг изменилось примерно всё, и интерес публики к его внешности давно уже не подкрепляется интересом к творчеству.

Алексей Мажаев