«Человек-муравей и Оса»: Вершина семейного жанра для Марвел

Отец с дочкой пробираются сквозь залитые мраком подземные туннели, прорытые насекомыми. У них есть план пути и даже карта, нарисованная от руки, но, кажется, они всё равно умудрились потеряться. Однако гигантский муравей, спрятавшийся за поворотом, рад своей огромной клешнёй (вот такой муравей) указать правильную дорогу, выводящую из этого лабиринта полного опасностей и смертоносных лазеров к выходу. Там отважных авантюристов ждёт уже другой фантастических размеров муравей, но на этот раз с крыльями и готовый к полёту. Переполненная радостью девчонка и её счастливый, глядя на всё это, отец взлетают навстречу приключениям.

Звучит, как отрывок из какой-нибудь детской семейной сказки, читаемой на ночь в уютной атмосфере? Но нет, это начальная сцена, следующая за коротким сюжетным прологом, нового марвеловского блокбастера «Человек-муравей и Оса», с первых же кадров задающая тон и настрой всего фильма. Как правило, картины из КВМ начинаются по стандарту: либо с чего-то юмористического («Человек-паук: Возвращение домой», «Стражи Галактики»), либо с экшен-сцен («Чёрная Пантера», трилогия «Мстители»), а порой комбинируя («Тор: Рагнарёк», «Стражи Галактики 2»). Свой двадцатый по счёту фильм Кинематографической вселенной Марвел начинает по-другому – с очаровательно милой и изобретательной семейной сцены. Впрочем «по-другому» ― это, пожалуй, главная характеристика сиквела. Он выступает одновременно и антидотом к «Войне бесконечности», дающий фанатам эмоциональную передышку после для многих шокирующего финала, с её эпическим размахом и задачами галактических размеров, а также является редким голливудским марвеловским блокбастером, в котором во главу угла ставится семья, а потом уже все эти пиф-паф да комиксная начинка.

И ведь действительно, взглянув на двадцать полнометражных картин кинематографической вселенной, понимаешь, что тема семьи в ней далеко не самая востребованная. Героизм, жертвенность, наставничество, подавление собственного Эго, принятия себя, борьба с внутренними демонами, моральный выбор и всё в таком роде доминирует. Исключениями можно поставить сагу о Торе, где семейные узы всё-таки играют важную роль в становлении персонажа (хотя всё дальше акцент будет уходить лишь на отношении двух братьев), историю о вакандских народах и, конечно же, первые «Стражи Галактики», в которых Джеймс Ганн показал, что осиротевший Питер Квилл обретает суррогатную семью в лице отвязных наёмников и головорезов со всех концов космоса. А потом на сцене появился Пейтон Рид и его «Человек-муравей», чей потенциал многие не разглядели из-за мизерных размеров самого героя и его сольного фильма в контексте огромной киновселенной. Тем не менее кино в очень скромной, непринуждённой, но при этом оригинальной манере наметило вектор переосмысления ценностей марвеловских блокбастеров, который мастерский подхватывает сиквел и выводит на новый уровень.

Сюжет «Человека-муравья и Осы» хронологически следует за событиями «Первого мстителя: Противостояние». Скотт Лэнг, он же Человек-муравей (Пол Радд), находится под домашним арестом из-за того, что связался с Кэпом (Крис Эванс), который вроде как по ту сторону закона. Делать ему особо нечего, отчего он большую часть времени либо тратит на игры с милейшей дочуркой Кэсси (Эбби Райдер Фортсон), строя муравьиные пещеры из картона, либо на удалённое руководство фирмой, основанной его болтливым другом Луисом (Майкл Пенья) и его двумя дружками – Дэйвом (Ти-Ай) и Куртом (Давид Дастмалчян). До снятия запрета покидать дом остаётся всего каких-то несколько дней, однако Скотта мучают странные кошмары, навеянные его путешествием в квантовый мир в первой части. Будто кто-то хочет до него достучаться, что-то передать, что наводит Скотта на мысль сообщить об этом своим старым друзьям, ныне обиженным на него за события в Германии, ― Хэнку Пиму (Майкл Дуглас) и его дочери Хоуп (Эванджелин Лилли). Те, в свою очередь, также времени не теряли, пытаясь создать такой прибор, который сможет их отправить в квантовый мир и вернуть наконец оттуда их маму Джаннет, в роли которой несравненная Мишель Пфайффер.

Перед тем, как разбирать фильм на кванты, нужно отметить то, что видно и без микроскопа. Во-первых, «Муравей и Оса» ― образец чистейшей летней комедии, которая смотрится на одном дыхании и радует отличным юмором. Да, теперь сценарий не имеет ничего общего с Эдгаром Райтом и Адамом МакКеем, но комедийный талант Пола Радда сияет в двух амплуа – что в сценарном, что в актёрском. Кроме того, не стоит забывать про Луиса, одного из самых забавных и, наверное, любимых сайдкиков во всей КВМ: Майкл Пенья на этот раз выдаёт один, но впечатляющий фирменный монолог. И, конечно, не стоит забывать о самих муравьях: Антон, Антуан и даже Антониони за своё короткое время на экране вызовут как минимум улыбку.

Во-вторых, дилогия о Муравье остаётся одним из самых душевных и трогательных супергеройских фильмов вообще. Между персонажами замечательные отношения, но главное достижение сиквела Пейтона Рида – это какая-то нереальная, заоблачная химия внутри всего каста. Радд – сам по себе в этой роли очарователен, но стоит ему появиться в кадре вместе с Лилли, экран начинает буквально искриться от химии между ними (даже похлеще, чем между Стивом и Баки). То же самое можно сказать и про безумно милые сцены с Кэсси и её «лучшей в мире бабушкой», генерирующие очень искреннею и уютную атмосферу, как правило, не свойственную блокбастерам. Бесконечно забавны перепалки между Скоттом и Хэнком, который предстаёт перед нами в нескольких обличиях: привычных – отец, наставник, любящий муж; и по-новому – в отношениях с давним коллегой доктором Биллом Фостером (Лоренс Фишбёрн). Отдельного упоминания достойно перевоплощение скучного и неимоверно занудного персонажа Бобби Каннавале из первого фильма в обаятельного папашку-обнимашку во втором, хоть и с сокращением экранного времени.

Теперь же порассуждаем, о чём этот фильм. Ответ будет простым и безвариантным: о семье. Оригинал всё-таки был отчасти про спасение мира, герои противостояли ярко выраженному злодею, причём одному из самых плохих за всю историю кинокомиксов (прости, Кори Столл, но это было ужасно), речь шла о тайных организациях, желающих завладеть технологиями Хэнка Пима. Какие же цели у героев сиквела? Скотт Лэнг хочет лишь одного – чтобы у него снова появилась возможность проводить больше времени с дочкой, не будучи при этом замурованным в четырёх стенах. Он хочет быть отцом, полноценным, посвятить всего себя воспитанию юной Кэсси, мечтающей тоже носить крутые костюмы и спасать мир. Ради достижения этой цели Скотт и соглашается на предложенную Хэнком и Хоуп авантюру. Но и они не пытаются спасти/уничтожить мир или, например, вернуть былое величие их семейной компании. В прологе нам чётко дают понять их цель и подспудно вектор сюжетного развития сиквела – они хотят вернуть жену и маму домой, то есть они тоже стремятся воссоединить семью. Когда ещё такое было, чтобы крупный студийный блокбастер по комиксам, с дорогими спецэффектами, первоклассным актёрским составом и являющийся частью общей киновселенной не показывал нам очередную оду героизму, токсичной маскулинности или борьбе со злом, а восхвалял первоочерёдное, основополагающее – семью?

В фильме нет как такового злодея. И это ещё одна причина, почему «Муравей и Оса» ощущаются по-другому. Студия сама привила нам такой порядок «один фильм – как минимум один большой антагонист», отчего нередко попадала впросак, демонстрируя зрителям крайне плоских и неубедительных злодеев (предыдущий «муравьиный» фильм тому подтверждение). Свежим исключением стал первый «Тор», в котором Кеннет Брана попытался раскрыть антагонизм не с точки зрения лобового, конкретного противостояния, а перенеся его на шекспировский манер. Здесь же нет особой психологической борьбы внутри главного героя, но и нет явно выраженных антагонистов. Призрак (Ханна Джон-Кэймен), казавшаяся главной угрозой по промо-материалам фильма, в итоге оказалась больше жертвой, нежели источником угрозы. Гангстер Сонни Бёрч в исполнении Уолтона Гоггинса – опять же очередная преграда на пути героев, не позволяющая случиться семейному воссоединению. От этого мотивы и намерения Скотта и его друзей чувствуются ни в коем случае не более приземлёнными (как многие пытаются в этом случае привести в сравнение с «Войной бесконечности»), они ощущаются куда более реалистичными и понятными для аудитории всех возрастов.

«Человек-муравей и Оса» ― практически безупречный сиквел к очаровательному оригиналу 2015 года и вершина семейного жанра для Марвел. Лёгкое, забавное и приятное кино с огромным сердцем, которое преподаёт важный урок о том, что семья всегда должна быть на первом месте, а если и придётся сражаться, то только во благо или ради кого-то, но никак не против. И пусть события фильма могут выветриться спустя какое-то время, столь весело и хорошо проведённое время за его просмотром уж точно запомнится надолго.