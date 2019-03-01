Добью-ка я вас, пожалуй, танцем сегодня. Как вы знаете, Оскар за лучший фильм в этом году получила лента под названием “Зелёная книга”.

Сюжет прост. В 1962 году известный чернокожий музыкант из Нью-Йорка едет на гастроли в южные штаты. Нанимает в качестве водителя (и телохранителя по совместительству) итальянца, который работал вышибалой в одном из ночных клубов НЙ. Политкорректное такое роад-муви.

О чём многие (включая очень уважаемых мною людей) и написали. Опять, мол, дали страдающим, хоть пресным и бездарным, чёрным.

Так вот. Мне фильм очень понравился. Отличный. С прекрасными актёрскими работами. С хорошим сценарием. Рада, что заработал статуэтку.

Хотя сама политкорректности не люблю, о чём часто сообщаю.

В чём же дело?

“Зеленую книгу” многие сравнивают с французским фильмом “1+1″. Не понимаю, кстати, этих переименований в нашем прокате. Французский фильм называется “Неприкасаемые”. Ну, да ладно.

Что ж. Сравнение абсолютно корректно. Оба фильма сняты по реальным историям. Оба фильма рассказывают о том, как люди из разных социальных срезов (расовых, классовых, любых) находят некий общий язык. Пусть, это ведь одна из вечных тем: принц и нищий, красавица и чудовище, лёд и пламень (они сошлись).

Оба фильма хорошо сделаны. Истории, которые должны были быть трагическими, обращены в комедию – и это работает. Работает, что интересно, всякий раз.

“1+1″, кстати, тоже выдвигался на Оскар в 2012, но не получил. Зато получил кучу денег, стал самым успешным французским фильмом за много лет, что выразилось и в целом ворохе римейков. Получил много других призов, кроме Оскара.

Почему? А говорит о человеческом для людей. Люди по такому соскучились.

“Зелёная книга” – абсолютно такая же. Она завоевала приз зрительских симпатий. То, что Оскар откликнулся – великая вещь, т.к. в последнее время на мнение зрителей академики кладут с прибором.

Что надо отметить. У нас “Зеленую книгу” отвергают из-за политкорректности. А в самой Америке наоборот – обвиняют в расизме. Там три сценариста – все белые. Там есть ужасный эпизод с курицей (спойлер, не буду продолжать). Всё чернокожее лобби Голливуда хотело победу “Черной пантере”. Не смотрели? Вот уж где ужас, летящий на крыльях Марвел. Это нельзя досмотреть. Так что победа “Зеленой книги” – это ещё и победа над “Черной пантерой”.

Последнее время кинематограф фантазию отвергает. Куда ни плюнь – всё снято по “реальным событиям”. Реальность этих событий сами понимаете какая.

Но в случае “Зеленой книги” речь идёт о людях и о событиях, которые на самом деле были Америке довольно хорошо известны. Чернокожий музыкант, допустим, на самом деле учился в Ленинградской консерватории. Когда ему было 9 лет. В 1936 году. В том самом, когда на наши экраны вышел фильм “Цирк”.

Этот музыкант в 1962-м действительно гастролировал по южным штатам США, и у него был водитель-итальянец. Музыканта несколько раз действительно били. Итальянец (хоть и из Нью-Йорка) был реальным бытовым расистом, как и

полагалось тогда.

Правда, их поездка, которая согласно фильму продолжалась два месяца, в реальности длилась полтора года. Полтора года! За это время можно было сойтись.

Итальянец-водитель позже стал актером. Не первого плана и не второго. Снимался в эпизодах. Первый – в сцене свадьбы в “Крестном отце”. Но дослужился до роли дона Лупертази в “Сопрано”. Вы его видели.

Сценарий “Зеленой книги” написал его сын. Который был, естественно, знаком с обоими главными героями.

Что в фильме явная ложь? Чернокожий музыкант (Дон Ширли) в реальности не был геем. Но актёр, который его играл, гей. Видимо, он и настоял на этой теме в фильме. Жаль, что создатели прогнулись. Пожалуй – это единственный момент настоящей политкорректности на весь фильм.

Оскар тоже дал в этом моменте слабину. Потому что Вигго Мортенсен играет бесподобно. На мой дурной вкус. Но премия ему не обломилась. А чернокожему гею-напарнику – пожалуйста.

К чему я веду столь длинный спич? Да к тому, что и в Голливуде не всё так просто. Пропаганда часто даёт сбои, зрителям нужна жизнь, а не плакаты.

К тому ещё, что перед нами реальная история из 1962 года. Прикиньте? Уже человек в космос полетел. Семнадцать лет как победили Гитлера, на дворе Карибский кризис. Уже застрелился Хемингуэй, на Кубе правит Фидель Кастро. Уже начинаем рождаться все мы.

А в Штатах, в самой прогрессивной стране мира, чернокожего музыканта не пускают поесть в ресторане вместе с теми людьми, перед которыми он играет и которые ему рукоплещут. В Штатах – натуральный нацизм. При этом не только на Юге, но и на Севере (просто в более мягком варианте). В стране, которая и тогда всех учила жить, и сейчас.

Это вот реально так было. Вот как реально немцы у нас тут сёла подчистую выжигали. Вот как бандеровцы людей резали. При чём тут политкорректность?

Разве что вот причём.

Гипотетически. Представим, что Германия, допустим, победила, и через много лет нравы там смягчились. Нет уже концлагерей. И в самой Германии снимают фильмы о страданиях евреев. Плачут. Официально. Но на улицах полиция продолжает стрелять в евреев без предупреждения, они живут в районах отчуждения, они ненавидят страну, в которой живут.

Приблизительно то, что сегодня происходит в США. Элитка пропихивает в глотки политкорректность, пока во многих местах на улицах происходит то, что происходит. Расовая война, по сути.

Это полезно видеть и помнить. Кого там у нас наверху называют “партнёрами”.

P.S. Ну, а фильм, по-моему, хорош и без всех этих политических экскурсов и размышлений. Которые утомили уже, как довесок к просмотрам.

Просто – славный. Если одним словом.

Офф. Перепутала двух актеров. Али – не гей.)