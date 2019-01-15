Все-таки Быков феноменальный чувак! Прослушал записи его ночных эфиров на ЭХЕ и заколдбился от зависти! На человека не действуют никакие физические законы: ему неведомы сопротивление материала, сила трения и прочая фигня, влияющая на скорость и высоту полета! Быков [Читать...]

Вишь, как оно вышло-то, как нас всех перепахал этот «СРОК»! Вот и Быков Сам Себе Наше Все энд Везде Димитрий ажно всю свою ироничность враз сбросив, как зайка серенький шубку сезонную, занервничал и возопил о «неадекватной мерзости фильма [Читать...]

Вот прямо сейчас позавидовал гнусно и низко. Быкову. У меня через слово мат-перемат, а он говорит, как пишет, и слово к слову у него прилажено, как штакетины в новом заборе. А еще я ничего не понимаю в этой [Читать...]

Поразительная история про режиссера Быкова. Режиссер Быков снял сериал – что-то, говорят, древнесоветское, про американских шпионов и хороших чекистов, а когда “честные люди” принялись его за это травить, – он вдруг сломался и начал каяться. И так он [Читать...]

18 декабря в Доме-музее М.Цветаевой Дмитрий Быков прочтет лекцию о Борисе Пастернаке. “До нынешнего читателя надо докричаться и Пастернаку с его темпераментом это удается как никому. Поэзия Пастернака напоминает о чуде и обещает его” – так говорит о [Читать...]