Быков умудрился выступить по поводу Гитлера и Власова исключительно глупо и нелепо.
Так глупо и нелепо, что даже непонятно, почему общественность на него так взъелась, – хотя понятно, что общественность просто взвивается при любом упоминании этих фамилий в дискуссионном контексте, а что конкретно сказано – неважно, – но и все же это было слишком невежественное и смешное выступление для того, чтобы сердиться всерьез.
По сути, Быков сказал, что Гитлер и Власов не преуспели из-за нелюбви нацистов к евреям и левой интеллигенции, а если бы они полюбили евреев и интеллигенцию, то было бы совсем другое дело.
Во-первых, сама эта постановка вопроса не имеет смысла, поскольку нацисты, которые любят евреев и левую интеллигенцию – это уже не нацисты, а значит, и Гитлера бы никакого в этом случае не было, а значит, не было бы и Власова.
Во-вторых – и это главное – каждый человек, который ну хоть сколько-нибудь знает русскую историю, понимает, что внутриполитическая и тыловая часть войны в России (не путать с батальной, ресурно-производственной, глобально-политической и климатической частью) была проиграна Гитлером вовсе не потому, что он не любил интеллигенцию и евреев – то есть, проще говоря, не любил Дмитрия Быкова, – а потому что он не любил русских.
Не любил, не понимал их важности и категорически не доверял.
Проблема же “Дмитрия Быкова” для русского человека того времени либо не существовала вовсе, либо оценивалась им довольно негативно по понятным причинам. Во всяком случае, никакой любви к образу интеллигентного леволиберала или коммуниста еврейского происхождения в народе того времени не было, и никак нацистские репрессии против таких людей никого на советскую сторону не склонили.
А вот полный отказ немцев от создания русского правительства, русской армии (вплоть до рубежа 1944-1945 года, когда было уже поздно), полноценного русского самоуправления (кроме локального эксперимента Локтя), от спасения голодающих русских военнопленных, от деятельной ликвидации колхозов, – вообще, полное равнодушие немцев к тому, что будет с России и русскими за вычетом ресурсного у них изъятия, – вот это и правда качнуло изначально крайне невыгодную для красных ситуацию в пользу Сталина.
Иными словами, русские в 1941 году страдали от коммунистического правления, но немцы никак и ни в чем не ставили себе целью показать этому правлению выгодную альтернативу, – а выживание евреев и судьба интеллигенции были тут в русских глазах примерно сто пятьдесят восьмым вопросом.
Немцы – в отличие от англичан, например, – вообще очень неудачные завоеватели и колониалисты.
Примерно такие же, как Дмитрий Быков – политический публицист.
Быков
Быков умудрился выступить по поводу Гитлера и Власова исключительно глупо и нелепо.
Оставьте комментарий
|««« Чайная фабрика