{ 15 января 2019 }

Чайная фабрика

Рубрики: [Фейсбук]  

Символ краха творческой Одессы — это снесённая целиком Чайная фабрика. Все-таки дачи Докса и Тиля, как и масонский дом, были памятниками архитектуры, внутри которых ничего не происходило. А вот на Чайной фабрике теплилась жизнь – спектакли экспериментального театра, выставки, лекции, встречи. Дрался там с одним галеристом, завёл десятки новых знакомств, выпил немало литров спиртного. Сколько всего было проговорено в мастерских тамошних художников. Но особенно душевно было, когда на крыльцо выносили самовар и все вместе пили чай с баранками. Теперь вместо Чайной фабрики будет еще один заурядный жилой комплекс, коих и так у нас немало. Из города художников Одесса превращается в город высоток, в которых никто не покупает квартиры.

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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