Символ краха творческой Одессы — это снесённая целиком Чайная фабрика. Все-таки дачи Докса и Тиля, как и масонский дом, были памятниками архитектуры, внутри которых ничего не происходило. А вот на Чайной фабрике теплилась жизнь – спектакли экспериментального театра, выставки, лекции, встречи. Дрался там с одним галеристом, завёл десятки новых знакомств, выпил немало литров спиртного. Сколько всего было проговорено в мастерских тамошних художников. Но особенно душевно было, когда на крыльцо выносили самовар и все вместе пили чай с баранками. Теперь вместо Чайной фабрики будет еще один заурядный жилой комплекс, коих и так у нас немало. Из города художников Одесса превращается в город высоток, в которых никто не покупает квартиры.