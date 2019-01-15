Некоторые мои друзья искренно уверены, что грязные, неухоженные улицы — признак глубокого духовного самосознания населяющего города народа. Что головы людские, дескать, по самую маковку заняты не сиюминутным бытом, а вечными, непреложными ценностями. То есть чем грязнее на улицах индийских, к примеру, или российских городов, тем более развита страна духовно. Есть такая теория, сириусли!

А вот если заходишь в Швеции или Дании, к слову, в туалет, то сразу и наотмашь осознаешь, что ты оказался там, где строят Трон Сатаны. В Европе. Неужели и впрямь, где Сатана , там обязательно чисто?! Нет, ну правда!

Не понимаю этой взаимосвязи до конца. Пытаюсь ее понять, но теряюсь.

А ведь уборка улиц — это дело не просветленных йогов или пешеходов, а работа районной администрации и госслужащих, оплачиваемая за счёт городского бюджета. При чем тут тогда одухотворенность масс? И как в таком случае она пропорционально соотносится с уличной грязью?

Вот сегодня иду я в центре Санкт-Петербурга…

Очень грязно на улицах! Ну ооочень! До неприличия уже. Идешь эдак среди всей этой мутно-коричневой жижи, ноги повыше задираешь, чтоб не намочить обувь, не скользнуть в льдистую ловушку, наросшую у каждой водосточной трубы…перелезаешь очередной бруствер из бурого снега, который собрали, да позабыли вывезти коммунальщики… а сам все думаешь об инновациях да реновациях, о переполненных несдержанным оптимизмом новостях, звучащих с телеэкрана. И чертыхаешься, конечно, что уж там. Не убирают совсем! На каждом переходе — лужи огромные — такие, что не перейти и надо либо переть вброд на свой страх и риск, либо перепрыгивать с кочки на кочку. Мамочкам с колясками — тоже. Прыгать. И старушкам. Прыг-скок! Всем! Сочувствую в данном случае буквально всем! И районным властям. Ох, и сложно им, братцы! Их распоследними проклятьями осыпает бредущий по грязи народ, на головы которого ещё и сосульки валятся с крыш. И, разумеется, народу, которому приходится пешком передвигаться в этом жидком навозе, тоже не сладко. Думаю, может надо больше выделить денежных средств руководству, от которого зависит уборка? А ещё, наверное, не помешало б помолиться за здравие всех и освятить орудия труда. Лопаты, там.. Комбайны всякие снегоуборочные. Калькуляторы…Ну что ещё можно сделать, чтоб стало хоть немного чище?

А друзья меня обнадёживают словами, что ведь так грязно не только у нас… но и где-то тоже страдают по схожему поводу. В каких-то далеких странах…

Хочется их спросить, что в идеале, наверное, надо послать всех, кто ещё остался на уборке снега и способен пока держать лопату в руках, на улицы этих других стран. Пусть помогают там убирать снег или, не знаю, разгребать говно коровье, и пусть все знают, что мы готовы помочь победить грязь везде! Даже в ущерб себе и чистоте в своём собственном доме!

Потому что по большому счёту ведь это обычные, вроде нас с вами, люди прыгают через лужи, а те, кто отдаёт приказы по уборке грязи, редко сталкиваются с ней, пересаживаясь из служебных машин в мягкие кабинетные кресла и обратно.

Это как на войне или при любой катастрофе –

есть меньшинство, которого все эти бедствия никогда не касаются. Оно, меньшинство это, вкусно ест, мягко и крепко спит. И может заниматься более важными вопросами, чем чистота улиц в родной стране. А есть большинство, которое настолько неразвито, что обращает на эти постоянные, извечные трудности внимание. Оно, большинство это, воспринимается меньшинством как некий безликий, гудящий электрическим недовольством фон, оттеняющий величие созидательного труда меньшинства. Труд меньшинства направлен не на сиюминутные цели вроде уборки улиц. Нет! Он сосредоточен где-то там, в переливах отзвуков Музыки Небесных Сфер и золотых отблесках горизонта, обрамленного кисельными сверхдержавными берегами. Там, куда взгляд большинства не способен проникнуть в силу врожденной близорукости и ограниченности геополитической фантазии.

А вывод мой все-таки европейский… Бездуховный. Необязательно иметь грязный туалет, чтобы чувствовать себя более просветленным человеком. Это раз. Более того, не стоит никому помогать, пока не помог собственным родным и близким. Это выглядит неуместно. Ну и в-третьих, — я помню, как продирался по сугробам на Моховой улице десять лет назад… или на четвереньках перелезал через горы льда на тротуарах Литейного позапрошлой зимой. Я не роптал. Зима! Понимаю… Неожиданно! Снег! Кто ж снег зимой ожидает?! Да и не по-русски как-то ждать такого вот каприза природы… как это в поговорке… “Как снег на голову”, да? Вечный сюрприз для всех служб и поднебесных канцелярий. Однако сегодня вот эти безразмерные лужи грязи у каждого перехода и беспомощные мои горожане рядом с ними — ну, все это так некрасиво на фоне победных маршей и триумфальных речей о достижениях на всех нивах: от научной до экономической. Может, стоит просто попробовать тротуары держать в чистоте, с мусором разобраться, а потом уже бороться с мировым злом и Князем Тьмы, бегая за ним с кадилом и ракетными комплексами по всей планете?

PS И сдаётся мне, неспроста это у нас тут темень непроглядная. Тут-то, может, у него, Гада, и лежбище?