Елена Бойко

История с Еленой Бойко, которую вот прямо сейчас депортируют всё-таки на Украину, а ни в какой ни в Донецк, показательна и ужасна.

Нам всем ясно показывают, что происходит с теми, кто поддерживает Россию. За какого-нибудь Цимбалюка вступается аж наш МИД, и Цимбалюк на месте, ходит, вопросы Путину задаёт. А вот со сторонниками не церемонятся.

Что нам говорят лоялисты? Как обычно. Сама виновата, законы надо соблюдать, на Украине соблюдать законы не принято, вот и погорела, ахаха.

Законы, конечно, надо соблюдать. Но даже это соблюдение должно быть соразмерным.

Кроме того, я никогда не поверю, что телеканал НТВ не мог решить проблемы с документами для Елены. Абсурд. Муж мой долго работал в штате разных продакшенов и федеральных каналов, включая Первый. Такие вопросы там решаются “на раз”. Ты даже не замечаешь, как. Просрочен загран, а тебе нужно срочно выехать в командировку? Сделают за один (!) день. Как? Да как-то. Не просто сделают, а на дом принесут, распишитесь. Это мощнейшие организации с огромным влиянием. И если в данном случае они ничего не смогли сделать, это значит: или не захотели, или на выдворении настаивал кто-то, ещё более могущественный.

И в том, и в другом “или” ничего хорошего не вижу.

Поэтому могу предположить, что если Елену высылают, да ещё и таким безобразным порядком, то она кому-то не одну мозоль оттоптала.

Показательная порка. Говорите после этого, что хотите. Какая она “не такая”. Пьющая или какая там ещё. Вы человека выдаёте в руки тем, о ком сами же кричите везде, что они нацисты. А вы сами тогда кто?

Отвратительно.