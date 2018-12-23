{ 23 декабря 2018 }

Юрий Антонов

Рубрики: [Фейсбук]  

Юрий Антонов – гениальный мелодист в прошлом и уникальный скупердяй всю жизнь.
Чего вдруг Антонов?
Сейчас минут пять смотрел его интервью на ОТР.
Сидит перед мэтром восторженный ботан а-ля Шурик из “Кавказской пленницы”.
Перед ботаном листок с апологетическими вопросами.
Ботан пускает сопли счастья, а мэтр вспоминает о том, как дорого – 40 рублей! – стоили французские духи, подаренные им любимой женщине.
В ответ эта самая финская женщина купила мэтру две охрененные американские гитары, одну из которых он потом продал Кузьмину…
Сука, эти духи по сорок рублей я покупал, будучи студентом, а ты тогда уже на одних авторских отчислениях был миллионером!
Уж не говорю о проданном подарке от женщины, с которой был роман!
Это я все к тому, что, если Бог захочет, он продиктует свои мелодии самому заурядному говнюку

Аркадий Кайданов


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