Певец и композитор Юрий Антонов подал в Видновский городской суд Подмосковья иск о компенсации морального вреда на 1,5 млн рублей к ударившему его байкеру Александру Ишутину, сообщает РАПСИ. – Антонов подал иск на 1,5 миллиона рублей в рамках [Читать...]

Композитор и певец Юрий Антонов в настоящее время отдыхает в Ницце. Музыкант остановился в одной из самых роскошных гостиниц Ниццы – Boscolo Exedra Nice класса «Пять звезд», которая находится на центральном бульваре. Стоимость гостиничного номера в нем колеблется [Читать...]

Трехчасовой концерт Юрия Антонова, прошедший в Театре эстрады, включает песни разных лет, начиная с 1970 года, изданные на десяти дисках-гигантах, девяти миньонах и шести компакт-дисках. Общее число проданных пластинок Юрия Антонова превышает 40 миллионов. Певец еще не выпустил [Читать...]

Одну из форм “совковой” обломовщины (причем, это “повальное проявление”, утверждает композитор) – денно-нощное бдение перед телеэкраном – Антонов не признает. Отсюда – оперирование суждениями, составленными в результате спорадических и изолированных просмотров. – Из ПОЛИТИЧЕСКИХ программ отмечу “ИТОГИ”, которые [Читать...]

Для беседы с маэстро появилось много поводов. Во-первых, он наконец-то достроил свой четырехэтажный дом в Солнцеве. Во-вторых, Юрий Михайлович, известный собаковод, из пятнадцати имеющихся собак умудрился пять рассовать по друзьям, остальные же во главе с кобелем Пашкой исправно [Читать...]