Есть ли в Москве гарантия качества всяких кафе-ресторанов – некий универсальный признак прекрасного сервиса, хорошей кухни и умеренных цен?

Да, такой признак есть.

Если вы видите, что за столиками в каком-то заведении сидят по-настоящему угрожающие, криминальные типы, – ходите только туда.

Там, где вы видите не заунывных московских клерков и хипстеров, а убийц, бандитов, террористов, людей, которые напоминают вам полевых командиров Афганистана, Ичкерию девяностых, ну или хотя бы сериал “Клан Сопрано”, – там хорошо.

Там недорого, вкусно и идеально обслуживают.

И, кстати, не бойтесь. Когда кто-то занимается тем, что масштабно режет окружающих, – он крайне редко отвлекается на незнакомцев за соседним столиком. Если вести себя тихо, конечно.

Иными словами, где мафия – там и счастье.