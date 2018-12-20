Для того, чтобы европеец уверовал, что Россия – это живой киберпанк в синтезе с талибаном, его достаточно сводить на представление в Большой Московский Цирк.

Там он увидит, как полуголые мужчины в жутких трико страшно щелкают бичами и от этих звуков огромные хищники послушно прыгают через горящее кольцо или ездят друг у друга на спине.

На самом деле тиграм и львам так страшно, что они бы просто обоссались от страха прямо на арене, но не могут. Потому что, им не дают пить.

Эти животные с детства знают, что если не прыгнуть, то этот страшный человек в трико будет их мучить так долго, пока они не сделают то, что он требует.

Всякий раз, когда я вижу братьев Запашных, я втайне надеюсь, что у льва наконец не выдержат нервы и он разгрызет эту отвратительную белобрысую голову как орех. Чтобы человеческие мозги смешались с опилками…

Трудно найти в повседневной московской жизни такую же дикую средневековую архаику как московский цирк.

Обыватель жалеет бездомных кошек и даже гневно постит фотки бессердечных охотников, что позируют на фоне убитого лося. Но лося убивают всего один раз. А тигра в цирке Запашных истязают всю его недолгую жизнь.

Прямо в центре Москвы, в огромном европейском мегаполисе, патентованые живодеры неплохо зарабатывают на истязании животных.

А псевдозеленые тем временем лишь скромно отказываются от покупки норковых шуб.

Я не знаю, какой идиот пустил идиота Запашного в Кремль.

Но то, что ему не хватило ума просто помолчать, могло бы стать отличным поводом прекратить наконец это варварство под названием “дрессированные животные”.

А в идеале – Собянину стоило снести к ебеням весь этот идиотский Большой Московский Цирк на проспекте Вернадского, чтобы Гуцериев построил на его месте здоровенный торговый центр. А если прихватить еще и бессмысленный Театр Натальи Сац, то места хватило бы 150-200 тысяч элитных таких квадратных метров жилья.

А из братьев Запашных можно было бы сделать чучела для тематической инсталяции в Зоологическом музее.