В связи с публикацией латышами рассекреченных списков агентов КГБ, сразу возникла череда гордых рассказов разной публики о том, как они посылали на хер сотрудников этой организации. Особенно много таких баек из бывшего Ленинграда. Поскольку я как раз в начале- середине 70-х годов провёл свою буйную молодость в этом слякотном городке, то могу вспомнить, как на самом деле реагировала эта публика на контакты с гебешниками. Входит такой белобрысый бесцветный рыбьеглазый человек в деканат моего института , представляется младшим лейтенантом КГБ и все без исключения, включая ректора, декана, критиков, спортсменов, журналистов газеты «Наш путь – коммунизм”, дружинников – разом обсираются. И как сказать этому рыбьеглазому – а не пошёл бы пошёл ты на хер? Сначала подмыться было нужно, потом думать, что делать.