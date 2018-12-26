Оказывается, главный борцуха за наказание всякого смерда, дерзнувшего в стадии морального разложения оскорбить сиятельного госдеятеля, сенатор Клишас свои часы на 163 миллиона и дворцы, не снившиеся царям, заработал честным трудом на благо Родины!
Хоть одного своего сына Родина оценила по достоинству!
Как дикий горец, могу лишь восхищенно выдохнуть:
- Клишас, я твой дом труба шатал!..
{ 26 декабря 2018 }
Клишас
Оказывается, главный борцуха за наказание всякого смерда, дерзнувшего в стадии морального разложения оскорбить сиятельного госдеятеля, сенатор Клишас свои часы на 163 миллиона и дворцы, не снившиеся царям, заработал честным трудом на благо Родины!
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