Что я ответил бы твоему сыну?

Первый раз это представление в Таиланде я увидел году в 1991-м.

Его называют по разному – секс-шоу, пусси-шоу ( после появления группы «Пусси райот», значение английского слова «pussy» перестало быть тайной), пинг-понг-шоу…

Пинг-пинг шоу, видать из-за того, что одни из главных предметов реквизита в этом театре – мячики для настольного тенниса.,

Пару дней назад сила тоски по прекрасному вновь забросила меня на это шоу в бангкокском районе «Патпонг».

Как и все, я сидел в зале, а на сцене было много голых тайских женщин, которые своим, не побоюсь этого слова, детородным органом, скажу даже больше, своей вагиной, открывали бутылки из-под кока-колы, стреляли оттуда шпильками по воздушным шарикам, доставали иголки, бритвы, живых рыбок и черепах, многометровые атласные ленты, выпускали с дикой скоростью уже упоминавшиеся шарики для пинг-понга, дудели в свистки, задували этим самым местом свечи на праздничном торте – при этом мужская часть зала пьяно пела «Happy birthday to you».

Именно мужская, потому что в зале сидели еще и женщины – кстати, россиянок не было – норвежки, американки, немки, француженки…Подруги, жены этих самых мужиков.

Не буду скрывать: я практически не смотрел на сцену – меня больше интересовала реакция этих женщин.

Реакция была замечательная. Если мужики делали вид, что они якобы не смотрят внимательно, якобы они здесь просто пива попить – хорохорились, одним словом, то женщины смотрели, не отрывая глаз. Да, да, их прекрасные глаза были в вагинах этих тайских женщин.

Что они думали при этом? О том, что вот так счастливо сложилась их жизнь, что они не на сцене, а в зале? Или о том, как хорошо, что они пришли сюда с мужьями и могут их контролировать? Или завидовали силе влагалищных мышц этих падших девушек – ведь они понимали, какое удовольствие могут доставить эти женщины мужчинам, так владея техникой своего тела, вернее, одной из его частей?

Особенно зрительниц потряс номер, когда одна красавица вставила туда сразу две сигареты и начла активно ими курить – в полутемном зале было хорошо видно, как ярко разгорались и медленно гасли огни сигарет, ярко разгорались и медленно гасли, ярко разгорались и медленно гасли…

И еще я вспомнил, как много лет назад на таком шоу рядом со мною сидел мой приятель – довольно известный в России человек. И внезапно одна из женщин выстрелила из своего интимного места шпилькой по воздушному шарику, но ощутимо болезненно попала в лоб моему приятелю.

- А если бы она попала тебе в глаз, и ты бы погиб? – сказал я ему. – Вернувшись в Россию, чтобы я ответил твоему сыну, который наверняка спросил бы меня: «Дядя Миша, расскажите, как погиб мой отец? Как герой?»