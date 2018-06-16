Посмотрел фильм “Лето”.

Ну нет, дорогие мои.

Ну совсем нет-нет-нет.

Это кино – аморфная, вязкая, рыхлая фантазия на тему “советского рока”, в которой есть единственная и в самом деле удачная часть.

Это клипы, мюзикловые фрагменты, шоу – весь этот народ, который в автобусах и электричках поет Talking Heads с Игги Попом. Это действительно хорошо сделано.

А в остальном – большая печаль.

Во-первых, “Лето” совершенно не передает атмосферы эпохи, того негромкого кухонного обаяния, за которое мы и любим рок-н-ролльный 1981 год. Того, которое “Сейчас мы будем пить чай”, “Моя сладкая N” и “Мои друзья идут по жизни маршем” – из этого пленительного мира интеллигентных и мечтательных поющих инженеров и сторожей.

Ничего подобного в фильме нет.

Вместо этого там показаны плоские, кричаще простоватые, в каком-то плохом смысле полукомсомольские ребята, которых от 1951 или 2001 года отличают только одежда или названия пластинок. Глядя на этого “Майка” или “БГ”, абсолютно невозможно понять, почему эти стертые типчики стали кумирами нескольких поколений.

Вообще “Лето” сделано как реплика на этакий советский прогрессивный фильм года примерно 1988-го, фильм из другого времени, – как если бы очень далекому от этих людей официальному советскому режиссеру разрешили сочинить что-то смелое и романтическое про “неформалов” (Соловьеву и разрешили), какими их видит размякший совок (или в нашем случае новый совок-2018).

Характерно, что кино все время передает приветы то “Романсу о влюбленных” (Коренева), то “Ассе” (Баширов), то всей рязановщине (Ахеджакова). Это все, может быть, милые приветы, но они не имеют никакого отношения к этой истории.

Далее, герои катастрофически плохи, а их музыкальные номера ужасны.

Главное преступление – так называемый “Майк”. Этот бессмысленный паренек вызывает чувство ужасной неловкости и обиды, ведь люди, которые никогда не слышали и не видели настоящего Майка, будут думать, что этот дискотечно-слащавый ад – это и есть то самое, с детства любимое, про дрянь и шесть утра. Нет, дети, это не то, это кошмарная пародия, лишенная главного – тихой, иронично-печальной интонации Майка.

БГ похож внешне, но остался с чужим голосом и без всяких вообще свойств БГ. Цой – карикатура. Наталья-Старшенбаум – красивая девушка, но играет ниже среднего, и не вызывает тех бурных чувств, которые должна была бы. Действительно хорош только Свинья.

Далее, по сути исчезла сама исходная история, которую на удивление честно рассказала в своем мемуаре вдова Майка, и которая вызывает сильные чувства (история, напомню, про то, что благородный и добрый муж объелся груш, а смазливый и равнодушный любовник на коне, потому что женщину интересует не то, кто тут лучше всех, а то, кто тут победитель).

История распалась, зажевалась, она рассказана вяло и блекло, как, бывает, передает какой-то веселый анекдот нудный рассказчик. Майк недостаточно трогательный (мы должны рыдать от сцены под дождем, а нам все равно), Цой недостаточно ловкий и пробивной (мы должны переживать его донжуанистый карьеризм, а нам все равно), героиня откровенно недофаталь, а действие все время спотыкается и засыпает, оживая только на фирменных серебренниковских шоу-номерах.

Ну и наконец, невозможно же писать такие деревянные диалоги.

Кто этот профнепригодный сценарист? А, это Михаил Идов. Вопросов нет.

А вывод один: если бы шестнадцать лет мне было сейчас, а не когда-то там, и я бы посмотрел этот фильм – я бы никогда не полюбил зачарованный мир советской рок-музыки.

Я бы подумал: ну, пацаны с голой задницей через костер прыгают.

Мы тоже прыгаем и поем.