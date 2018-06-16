Долго группа молодых интеллектуалов рассуждала: принимать или нет такое болезненное решение? Было жалко простую тётю Варю, был понятен всплеск недовольства и все риски, с этим связанные. Но что же делать? Денег-то не было. Откуда их ещё взять?

Поэтому болезненное решение было принято, молодые интеллектуалы вышли в подворотню и сняли с тёти Вари золотую цепочку, отобрали мобильник и пятнадцать тысяч мятыми купюрами. Пиву – быть!

Новая пенсионная реформа – это грабёж в чистом виде. Бандитизм. Если брать отдельную женщину и минимальную соцпенсию в 7 тысяч рублей без индексации, то за восемь лет правительство получает чистыми 672 000 рублей. Если прибавить сюда сопутствующие льготы (лекарства, проезд, отдых), то, думаю, сумма может вырасти до миллиона. Но считать лень. И без того понятно по анекдоту: пять старушек – рубль.

Что нам сейчас пытаются втюхать. Что у нас капитализм, что государство не обязано вообще чего-то кому-то давать. Были времена нормальные, государство брало деньги из тумбочки, раздавало всем гражданам в виде пенсий. Теперь времена тяжелые, тумбочка опустела.

Но всё это, конечно, враньё. У каждого человека в обязательном порядке деньги на пенсию отчисляют. У моего мужа ИП. Он им прошлый год никак не пользовался. Нулевой баланс. Однако в пенсионный фонд деньги в декабре перечислил. А иначе как? Даже если ты на этом предприятии ничего не заработал, то социальные выплаты вынь да положь. Тебя же лечат. И у тебя будет пенсия. Правда, сейчас только в шестьдесят пять лет.

Если же у нас капитализм, то почему одни люди должны за свой счет оплачивать пенсии другим, и вовсе не понятно. Те, кто уйдут на отдых в 65, будут содержать тех, кто ушёл на отдых в шестьдесят. Бинго! Никакой социальной розни.

У нас любят рассуждать о патернализме. Вот, мол, какой у нас инфантильный народ. Всё это идет от времен СССР. Сам человек, дескать, ничего не соображает. Дай ему все деньги – он их возьмет да и пропьет. Нет, государство не может такого позволить. Государство рубль отнимет и вложит куда надо. А потом глядь – пенсия.

Сегодня заголосили о том, что в Китае, допустим, пенсий вообще нет. Да я не в курсе, есть они там или нет. Вопрос не о пенсиях. Куда всё серьезнее. Если молодой человек, вступая в жизнь, знает, что у него пенсии не будет – то это одна стратегия жизни. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, но каждый сам виноват. Но если молодой человек знает, что у него будет пенсия в сорок пять, то это совсем другая стратегия. В шестьдесят – третья.

Наше правительство перешло красную черту. нарушило договор. Ну, как это американцы делают. Мало ли, чего там подписывали. Нам это теперь невыгодно, мы подпись отзываем.

Вот и наше правительство так поступило. Следовательно, оно недоговороспособно. Вытаскивают слова президента от 2005 года. Нам на голубом глазу сообщают, что это было давно. Ситуация изменилась. Крэкс-пэкс-фэкс, теперь его слова ничего не значат.

Простите, а если она и по Крыму вдруг изменится? Нам пропагандисты с экранов будут втуливать, что пришлось принять тяжелое, но необходимое решение Крым вернуть? Что, де, ушло бремя? Что народ должен быть счастлив?

Не, не пойдет.

Интересно здесь и то, что зубную пасту обратно в тюбик не засунуть. Восемнадцать лет пошли прахом. Смягчит ли президент условия реформы, отменит ли её вообще – да кому какое дело теперь? Доверие утрачено. Помните, с какой формулировкой отставляли Лужкова?

Вывод зарплат в белую, привычка хранить деньги в банках, привычка соблюдать закон, и многое, многое другое – то, что было наработано после девяностых с необыкновенным трудом.

Раз – и нет.

Надо ж было быть тупым, чтобы не видеть вечных наперстков властей. “Ой, у нас самый низкий подоходный налог!” – А то мы не знаем, сколько работодатели отчисляют государству за каждый выплаченный работнику рубль. “Ой, у нас свобода слова!” – ну, для нацистов на телевидении да. Потому что их используют в нехитрых схемах – посмотрите, какие они отвратительные. Деньги им за это платят, они квартиры в Москве покупают за свою русофобию.

Но раньше был общественный договор. По типу советского. “Вы делаете вид, что вы нам платите, мы делаем вид, будто работаем”.

Мы делали вид, что не замечаем наперстков. Теперь больше не будем. Нулевая толерантность. Мы же понимаем, что Венедиктов, постоянно трущийся в Кремле – это не случайность.

А теперь, конечно, хотелось бы спросить – почему минцы и другие деятели, которые имели отношение к работе пенсионной системы, отъезжают не под Магадан, а на Ривьеру? Было у нас уже правительство-камикадзе, все расшиблось об особняки в Ницце, мы помним.

Ну и последнее. Нам опять тычут в нос Европой. Цивилизованными странами. Там вот такой возраст выхода на пенсию. А мы отстаём. Да мы во многом отстаём. Ставка по ипотеке у нас не та, ставка по кредитам. Зарплаты.

А, вот ещё. Гей-парадов у нас нет. Вы думаете, мы против? Не-а. Сами-то не пойдем, конечно, а вот правительство просим. Сразу всего не надо. Постепенно. До 2030-го. Первый год – одно перо в заднице, второй год – два пера. Впереди премьер в стрингах, за ним – первый вице. Авось, за это и санкции снимут. Приобщимся к цивилизации опять же.