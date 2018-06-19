Владелец всем известного либерального телеканала в своем фейсбуке радостно поддерживает повышение пенсионного возраста, а в перспективе – и отмену пенсий вообще.

Кто заболел и у кого нет младших родственников – для того нужно создать когда-нибудь особый фонд, – размышляет владелец телеканала.

Этот владелец – милый, приятный, улыбчивый человек.

Злые языки говорят, что свое состояние он сколотил на связи с могущественным министром, таким же большим либералом, как он, и даже сильно побольше, и заодно – идеологом атаки на пенсионеров.

Он любит заниматься спортом, ездит по всему миру, у него прекрасная семья и много-много прогрессивных сотрудников, озабоченных политическими репрессиями и нехваткой свободы в России.

Жизнь, в которой человек тридцать или сорок лет переворачивал больных в палате, работал на вредном или просто тяжелом производстве, учил детей географии или французскому языку, а потом получил пенсию 200 долларов, чтобы потратить ее всю на коммуналку и лекарства – ох, простите, не получил, он получит ее через пять или семь лет, а в идеале, как мы помним, не должен получать вовсе, ведь у него есть младшие родственники, зачем ему эти глупости с пенсией? – эта жизнь так далека от владельца либерального телеканала.

Ах, как она далека.

Но когда к либеральному телеканалу внезапно приблизится очередной черный полковник или генерал с уголовными делами, и вся страна с ее двумя сотнями на нос угрюмо скажет перед телевизором – “опять какую-то сволочь сажают”, – какой будет стоять шум, как будут кричать прогрессивные сотрудники о произволе, о тридцать седьмом годе, об “этой стране” – такой равнодушной.

За что они нас ненавидят? – прозвучит вечный вопрос.

И действительно – за что?