Уткин, приглашенный на Первый комментировать ЧМ, отстранен от работы после первого репортажа.

Я, будучи некогда симпатизантом Уткина, думал во время того репортажа, что чувака надо срочно убирать из эфира.

Объясню.

Уткин когда-то привлек хорошей филологической подготовкой и живостью, особенно на фоне правоверных штампов сошедшего Н.Н.Озерова.

Но у парня оказалось “короткое дыхание” – его каламбуры стали натужны и тяжеловесны, однако появилось дикое самомнение.

И самое главное, патологическая тяга Уткина к самоутверждению за счет унижения коллег, с которыми он работает в эфире!

Это было на Плюсе, это продолжилось на Спорт ФМ и даже на ЭХЕ, где он постоянно хамски затыкает интеллигентного и профессионального Дурново.

Это же случилось и во время репортажа с ЧМ.

За такое бьют морду.

Или убирают из эфира.

Что и произошло.