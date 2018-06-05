«Реинкарнация»: Зло по наследству

7 июня кинокомпания «Парадиз» представит российским зрителям американский мистический триллер — «Реинкарнация», по сценарию Ари Астера, который и срежиссировал зловещий хоррор.

В главных ролях драматического фильма согласились сниматься, и буквально умирать от страха и ужаса вместе со своими персонажами — прекрасные известные и начинающие актеры Тони Коллетт, Гэбриел Бирн, Алекс Вулф, Милли Шапиро. Хотя некоторые актеры имеют достаточный профессиональный опыт участия в подобных фильмах ужасов, например, потрясающая актриса Тони Коллет («Крампус», «Хичкок», «Ночь страха», «Ночной слушатель», «Шестое чувство» и др.), чудесный Гэбриел Бирн («Корабль-призрак», «Стигматы», «Мертвец», «Готика»), молодой американский актер Алекс Вулф («Мой друг Дамер»), но после просмотра душераздирающего кровавого хоррора-триллера, и наполнением совершенно невыносимыми угнетающими чувствами безысходности, омерзения и отчаяния, задаешься вопросом, как актеры могли сниматься — психологически пережить боль, страх, страдание, панику, смерть, играя в кажущихся бесконечными ужасающе-изощренных кровавых сценах убийства и насилия?

В семье психиатра Стива Грэхема (Гэбриел Бирн) случается горестное событие — умирает свекровь. Странно, но никто из родных особенно не проявляет грусти, ни жена доктора — Энни (Тони Коллетт), хотя умерла именно ее мать, ни сын Питер (Алекс Вулф), но через некоторое время все замечают, что с дочерью творится что-то непонятное — жутковато-своеобразное поведение Чарли (Милли Шапиро) предвещает грядущую цепь кошмарных злоключений. И в благополучном на первый взгляд доме и семействе начинают происходить ужасающие события, всплывают кошмарные тайны, зловещие загадки из прошлого, которые оставила бабушка — мать Энни в наследство — опутывают умерщвляющей паутиной. Распутывать кровавые нити наследования героям приходится, вступив в смертельное противостояние не только с могущественной сектой идолопоклонников, но и с древнейшими силами зла.

Ужасающий хоррор «Реинкарнация» соединил в себе многие поджанры фильмов ужасов, и интересен прежде всего разносторонним смешением и проявлением их разновидностей. Сюжетные линии переплелись и вобрали в себя многочисленные кровавые сцены триллера, пропитанные андеграундом, вплелись оттенки слэшера с кошмарами хантинг-хауса на фоне демонологическо-мистической основы замысла кинокартины.



Получился настоящий сюрреализм Сальвадора Дали, с несомненным ощущением сюжетного пересечения «Реинкарнации» с эксцентричным творчеством Ларса фон Триера, с особенным вниманием к триллеру-драме «Антихрист»; «сектантскими» образами поклонников персонажа харизматичного испанского актера Хавьера Бардема из триллера ужасов режиссера Даррена Аронофски «мама!»; со смертельными испытаниями семьи колонистов из кошмара Роберта Эггерса «Ведьма»; с ежечасным проявлением ужаса и страданий от острых длинных пальцев-ножей персонажа Фредди Крюгера, сотворенного Уэсли Крэйвеном.

Во время просмотра пытаешься настроиться на дальнейшие душевные испытания саспенсом, не бояться последующих ужасов, продержаться еще немного, надеешься на «белую полосу», но настоящий кошмар наступает позже — поскольку страшные кровавые эпизоды терзаний и страданий героев ужасающего трагичного фильма «Реинкарнация» преследуют не только ночью, но и днем, как и героев кровавого триллера.