{ 21 января 2018 }

Одесса

Рубрики: [Фейсбук]  

Одесса потеряла свой шарм. Куда-то исчезло неосязаемое городское волшебство. Пропала фантастическая магия. Одесса стала городом коллективной травмы. А ведь пять лет назад это был совсем другой, восхитительный город. Ты бесцельно бродишь по улицам и вдруг навстречу идет Михалков. И ты бесцеремонно подходишь и спрашиваешь мэтра как дворового приятеля: «Никита Сергеевич, какими судьбами?». Перебрасываешься парой фраз, и он приглашает тебя на кастинг для экранизации «Окаянных дней». И в итоге ты прямо с улицы попадаешь на съёмочную площадку к оскароносному режиссеру. Или как Астахова впервые приехала и теряла дар речи от моей фирменной экскурсии по дворикам с котиками, а потом присев в кафе прямо у кромки берега и пригубив охлажденный просекко произнесла: «Господа, я счастлива!». Одесса тогда вдохновляла и питала творческих людей своей мощнейшей энергетикой. Все стремились в Одессу для эмоциональной перезагрузки. А сейчас это опустошенный, выхолощенный город. Не стремятся теперь сюда киношники и поэты. Исчезла музыка творческого порыва в одесских переулках. Слышна лишь печальная мелодия траура и забвения. И пока все одесситы не избавятся от этой коллективной травмы, то здесь будет выжженная земля в художественном плане. Верните мне ту Одессу 2013 года, прошу вас!

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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