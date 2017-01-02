Одесса медленно, но верно оживает. Этот процесс пока не столь очевиден, но если быть я превращавшемся в локальный районный океан, теперь аккуратно уложена серая плитка и сделаны стоки. На точке, где была тошнотворная наливайка, теперь современная кондитерская со светлым и уютным дизайном. Крытая остановка появилась возле трамвайного пути там, где раньше совсем не заботились о пассажирах. Теория малых дел всегда выручала в смутные времена. Творите добро на своих участках работы, абстрагируясь от общенационального контекста. Нас спасёт вера в Одессу!