Есть одно очень важное личное наблюдение, которым давно хочу поделится – шесть-семь лет назад я жил в Республике Коми, где дагестанской диаспоре принадлежит много чего. Магомеды везде ездят на тонированных девятках и все такое, но при этом у [Читать...]

Поток тупого, подлейшего юмора, который заполнил сегодня ленту, напомнил о горькой судьбе бывшего города-героя Одессы. Третий город Империи, южная столица России, по сравнению с которой и Киев был заплеванной лузгой провинцией, дала русской культуре блистательных Куприна, Ахматову, Катаева, [Читать...]

Как мне надоели писклявые мышиные вопли одесситов “Мы не хотим в Россию!”. За 23 года независимости из масштабных проектов Одесса лишь благодаря частному капиталу получила новый стадион “Черноморец” и реконструкцию Аркадии (подкраска Оперного театра и восстановление Спасо-Преображенского собора [Читать...]