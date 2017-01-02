{ 2 января 2017 }

Одесса

Рубрики: [Фейсбук]  

Одесса медленно, но верно оживает. Этот процесс пока не столь очевиден, но если быть я превращавшемся в локальный районный океан, теперь аккуратно уложена серая плитка и сделаны стоки. На точке, где была тошнотворная наливайка, теперь современная кондитерская со светлым и уютным дизайном. Крытая остановка появилась возле трамвайного пути там, где раньше совсем не заботились о пассажирах. Теория малых дел всегда выручала в смутные времена. Творите добро на своих участках работы, абстрагируясь от общенационального контекста. Нас спасёт вера в Одессу!

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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