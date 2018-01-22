Видел модный фильм “Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов”.

Плохо.

К сожалению, очень плохо.

И очень обидно.

Потому что такого рода кино – провинциальная бедная жизнь с криминальным уклоном, страшная и комичная, вечные колдыри, плохой отец и его обретенный сын, road movie, – все это делается в Америке с таким очарованием, с такой поэзией, тоской, тонким юмором, что хочется смотреть бесконечно.

А тут что?

А тут клип Пармас и Шнурова на полтора часа, но только Шнуров – как Аркадий Райкин двадцать первого века – работает в своем жанре: формулирует шаблоны массовой нашей жизни и смеется над ними.

Но когда целое кино выстроено на сплошных шаблонах – фальшивых, пустых, заимствованных отовсюду шаблонах – это очень печально.

Пацанчики? В спортивке. Музыка в машине? Рэпчик. В квартире у нас что? Ковер. Как герои должны себя вести? Как в КВН-овской пародии на гопоту. Еще что-то забыли? Кепарики!

Ну как же без кепариков-то в фильме о простых парнях из глубинки.

Кажется, только на кортах не сидят в этом фильме, а так была бы настоящая энциклопедия: “что интеллигенты из ВГИКа знают о русской жизни из телевизионных шуток и клипов на Youtube”.

Тьфу.

И, повторяю, тошнотворнее всего то, что история-то хорошая. И Серебряков – артист нужного уровня, хоть ему и нечего тут играть.

Но дело в том, что в провинциальном аду, который умеют создать Коэны, Хоули, Макдонах, Пейн – в нем хочется жить. Потому что в нем каждая деталь – она хоть и адская, но ручной работы. Она придумана и продумана, старательно и с любовью. Про свой ад. Про свое.

А здесь – чужое. Youtube.

Поиск: “приколы и бычки пацанов на районе”.

Вот и все модное кино.