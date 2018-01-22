Я не знаю на счёт зулусов или каракалпаков, возможно у них тоже существует тенденция возвышения себя на фоне других коряков и курдов за счёт славных предков, но в последнее время очень много национальных образований вырабатывают в себе хроническое чувство собственного достоинства, особенно не напрягаясь.

Ну, сами посудите, зачем тебе рвать жопу, ежечасно и ежеминутно пахать, добывать, собирать и разбрасывать, если есть очень простой путь. Поковыряться в родословной, найти там пару-тройку героических побед тысячелетней давности, объявить национальными героями каких-нибудь героев эпосов и сказок, обозначить отжим соседней деревни, произошедший пятьсот лет назад, за победу, определившую судьбу человечества, и вуаля! Вы великий народ с богатой историей. Легко и непринужденно!

Но бывают случаи, что даже эпосы и сказки подтянуть не удается, но расстраиваться не надо. Можно объявить себя наследниками Тахтамыша, Тимура, Чингизхана, сарматов, гуннов, готтов, скифов, шумеров, великих моголов и даже ацтеков. Прелесть этого наследия в том, что … проверишь. Не, ну а чо? Проходили же мимо вашего забора когда-то сарматы? Проходили. И похер, что они в те времена проходили практически везде. Главное, что тут тоже пробегали, значит парпрапрапрапрапрабабушка могла и согрешить. Пиздец, карте место. Мы, сарматы, Володенька, пошли водочки на….м.

История удобная штука, ее можно, как Снежану с трассы, ставить хоть раком, хоть боком, в зависимости от ваших удобств и пожеланий.

А потом начинаются споры про то, чей язык богаче, чей более славянский, и так далее, можно подумать, что большая славянистость языка даст вам пару-тройку жизней и уровней.

Все эти притягивания за яйца мировой истории по отношению к себе, меня лично чрезывчайно смешит. Мне это напоминает детсадовский спор сопливых пацанов про то, чей батя сильнее. Хотя обоим батям на этот спор решительно насрать.

Народ, как и человек, определяется по его теперешним поступкам и достижениям. Если у отважного летчика родился сын долбоеб и наркоман, это не даст права этому сыну водить самолет.

Но пока многим гордиться своими делами повода нет, вот и тешут они свое самолюбие дедами, которые в отличие от них, воевали, и шумерами, которые с ними рядом не стояли, но кто это проверять -то будет?