{ 29 июня 2017 }

Одесса не вдохновляет

Рубрики: [Фейсбук]  

Одесса не вдохновляет. И тому виной целый комплекс причин. Если Москву испортили те, кто понаехали, то Одесса оскудела из-за тех, кто уехали в Израиль, Германию и США. Я ещё застал их заливистую речь, богатейшую мимику, импульсивную жестикуляцию. Те, кто пришел на их места из Котовска и Рени, попросту не смогли стать равноценной заменой. Рушится и ветшает старая величественная архитектура, а новая слишком функциональна и лишена эстетической привлекательности. Дом Руссова, здание русского технического общества, дачи Тиля и Докса – это всё боль и печаль. Я согласен с тезисом, что архитектура это музыка, застывшая в камне. Да, еще остались барочные завитушки и фигуристые кариатиды, но в них я нахожу лишь успокоение души, а не вдохновение. Все реже с пляжей можно увидеть дельфинов, а к разбитым заржавленным пирсам не подходят прогулочные катера. И это не нытьё в стиле «Когда деревья были большими…». Просто город развивается хаотически, бессистемно, бездумно. Да и чёрный налёт социально-политических катаклизмов последних лет тоже сказался. Слушать от штатных деятелей искусства шарманку про былое величие Одессы донельзя противно. Я уже десять лет пишу, что Аркадия это злокачественная опухоль на культурном теле города, но туда всё равно ходят бесноваться по ночам. Раньше гуляя по одесским улочкам у меня было ощущение как в строчках одной из любимых песен: «I drive on her streets cause she’s my companion», а теперь этого чувства и подавно нет. Почти куда ни приду везде ощущение седьмого километра – вульгарная и похабная бессмысленная болтовня, суета, мелочность, жлобство. Торговать весь день китайским барахлом на седьмом километре чтобы ночью всё заработанное спустить в Аркадии на бухло – вот нехитрая формула существования среднестатистического одесского насекомого. Музеи, театры и университеты им не нужны. Город культуры и знаний стал местечком периферийного безвременья. В этой Одессе я могу найти умиротворение, но вдохновения лично для меня в ней нет.

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

Похожие посты:


  1. Одесса

    2. Одесса

    Нет города на свете так свято и нерушимо пествующего свои легенды прошлого, как Одесса. Нет, нет, не бросайтесь в меня барабулькой, у него таки есть своя атмосфера. Как и в Нижнем Новогорде, Выдропужске и в Житомире. Там тоже [Читать...]


  2. Одесса

    3. Одесса

    Как мне надоели писклявые мышиные вопли одесситов “Мы не хотим в Россию!”. За 23 года независимости из масштабных проектов Одесса лишь благодаря частному капиталу получила новый стадион “Черноморец” и реконструкцию Аркадии (подкраска Оперного театра и восстановление Спасо-Преображенского собора [Читать...]


  3. Одесса

    4. Одесса

    Одесса медленно, но верно оживает. Этот процесс пока не столь очевиден, но если быть я превращавшемся в локальный районный океан, теперь аккуратно уложена серая плитка и сделаны стоки. На точке, где была тошнотворная наливайка, теперь современная кондитерская со [Читать...]


  4. Одесса

    5. Одесса

    Поток тупого, подлейшего юмора, который заполнил сегодня ленту, напомнил о горькой судьбе бывшего города-героя Одессы. Третий город Империи, южная столица России, по сравнению с которой и Киев был заплеванной лузгой провинцией, дала русской культуре блистательных Куприна, Ахматову, Катаева, [Читать...]


  5. Одесса

    6. Одесса

    Есть одно очень важное личное наблюдение, которым давно хочу поделится – шесть-семь лет назад я жил в Республике Коми, где дагестанской диаспоре принадлежит много чего. Магомеды везде ездят на тонированных девятках и все такое, но при этом у [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»