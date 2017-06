Одесса не вдохновляет. И тому виной целый комплекс причин. Если Москву испортили те, кто понаехали, то Одесса оскудела из-за тех, кто уехали в Израиль, Германию и США. Я ещё застал их заливистую речь, богатейшую мимику, импульсивную жестикуляцию. Те, кто пришел на их места из Котовска и Рени, попросту не смогли стать равноценной заменой. Рушится и ветшает старая величественная архитектура, а новая слишком функциональна и лишена эстетической привлекательности. Дом Руссова, здание русского технического общества, дачи Тиля и Докса – это всё боль и печаль. Я согласен с тезисом, что архитектура это музыка, застывшая в камне. Да, еще остались барочные завитушки и фигуристые кариатиды, но в них я нахожу лишь успокоение души, а не вдохновение. Все реже с пляжей можно увидеть дельфинов, а к разбитым заржавленным пирсам не подходят прогулочные катера. И это не нытьё в стиле «Когда деревья были большими…». Просто город развивается хаотически, бессистемно, бездумно. Да и чёрный налёт социально-политических катаклизмов последних лет тоже сказался. Слушать от штатных деятелей искусства шарманку про былое величие Одессы донельзя противно. Я уже десять лет пишу, что Аркадия это злокачественная опухоль на культурном теле города, но туда всё равно ходят бесноваться по ночам. Раньше гуляя по одесским улочкам у меня было ощущение как в строчках одной из любимых песен: «I drive on her streets cause she’s my companion», а теперь этого чувства и подавно нет. Почти куда ни приду везде ощущение седьмого километра – вульгарная и похабная бессмысленная болтовня, суета, мелочность, жлобство. Торговать весь день китайским барахлом на седьмом километре чтобы ночью всё заработанное спустить в Аркадии на бухло – вот нехитрая формула существования среднестатистического одесского насекомого. Музеи, театры и университеты им не нужны. Город культуры и знаний стал местечком периферийного безвременья. В этой Одессе я могу найти умиротворение, но вдохновения лично для меня в ней нет.