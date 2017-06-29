Одесса не вдохновляет

Нет города на свете так свято и нерушимо пествующего свои легенды прошлого, как Одесса. Нет, нет, не бросайтесь в меня барабулькой, у него таки есть своя атмосфера. Как и в Нижнем Новогорде, Выдропужске и в Житомире. Там тоже [Читать...]

Как мне надоели писклявые мышиные вопли одесситов “Мы не хотим в Россию!”. За 23 года независимости из масштабных проектов Одесса лишь благодаря частному капиталу получила новый стадион “Черноморец” и реконструкцию Аркадии (подкраска Оперного театра и восстановление Спасо-Преображенского собора [Читать...]

Одесса медленно, но верно оживает. Этот процесс пока не столь очевиден, но если быть я превращавшемся в локальный районный океан, теперь аккуратно уложена серая плитка и сделаны стоки. На точке, где была тошнотворная наливайка, теперь современная кондитерская со [Читать...]

Поток тупого, подлейшего юмора, который заполнил сегодня ленту, напомнил о горькой судьбе бывшего города-героя Одессы. Третий город Империи, южная столица России, по сравнению с которой и Киев был заплеванной лузгой провинцией, дала русской культуре блистательных Куприна, Ахматову, Катаева, [Читать...]

Есть одно очень важное личное наблюдение, которым давно хочу поделится – шесть-семь лет назад я жил в Республике Коми, где дагестанской диаспоре принадлежит много чего. Магомеды везде ездят на тонированных девятках и все такое, но при этом у [Читать...]