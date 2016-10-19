Поток тупого, подлейшего юмора, который заполнил сегодня ленту, напомнил о горькой судьбе бывшего города-героя Одессы.
Третий город Империи, южная столица России, по сравнению с которой и Киев был заплеванной лузгой провинцией, дала русской культуре блистательных Куприна, Ахматову, Катаева, Багрицкого, Бабеля, Паустовского, Олешу.
Они благоговейно снимали фуражки, проходя мимо дома на Итальянской, где жил Пушкин, чувствовали свое родство с большой русской литературой и стали ее прекрасным продолжением в 20 веке.
А потом на смену благородству пришло жуткое порождение советской пошлости – “одесский юмор”.
И вместо утонченного Олеши, ажурного Катаева, беломраморного Паустовского, из Одессы поползли как тараканы бесконечные жванецкие, сичкины, карцевы, семены альтовы и регины дубовицкие.
Анекдот стал выдаваться за искусство, а подлый ярмарочный балаган – за театр. Всякая сволочь без роду, без племени придумала себе звание “писатель-сатирик” и сорок лет кормила своей мерзостью двести миллионов человек.
Те, кто пришел им на смену – филимоновы, гоппы, зельвенские – это уже конченный постсовесткий шлак.
От Одессы Багрицкого и Куприна не осталось даже следов.
Даже воспоминаний. Их заглушил дикий, кабацкий гогот детей жванецкого. Теперь – это их город.
Одесса
Поток тупого, подлейшего юмора, который заполнил сегодня ленту, напомнил о горькой судьбе бывшего города-героя Одессы.
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