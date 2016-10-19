Нет города на свете так свято и нерушимо пествующего свои легенды прошлого, как Одесса. Нет, нет, не бросайтесь в меня барабулькой, у него таки есть своя атмосфера. Как и в Нижнем Новогорде, Выдропужске и в Житомире. Там тоже [Читать...]

Нет слов. Вечная память мученикам Одессы. Вечные мучения их убийцам. Всем сгоревшим – рай. Всем, поджигавшим – адское пламя.