Сорок дней как ушел Крис Корнелл – финальный земной поступок роднит его с другом Куртом Кобейном, но одновременно и показывает разницу между ними. Два символа гранжа, депрессивной музыки из Сиэтла начала девяностых, ушли при совсем несхожих обстоятельствах. Курт – левша, как и Маккартни, отсюда особое чувство инструмента. Крис от Всевышнего получил мощнейший голос. Полагаю, что Курт взялся за ружье, чувствуя, что его слава уходит – популярность гранжа стала спадать и останься Кобейн в миру, то возможно его ждало забвение. Крис же не побоялся нового вызова и победил. Когда впервые сообщили, что он репетирует с «Rage Against The Machine», то я скептически отнёсся к перспективам нового коллектива. А получилась лучшая рок-группа нулевых как для меня. Отложив в сторону гитару, он сосредоточился на вокале и его голос покорил весь мир. Радио «Максимум» я слушал только потому, что они ставили «Audioslave». Крис так и не научился читать рэп, но это и к лучшему. Балаболов много, а такого голоса больше ни у кого нет.

Корнелл ушел непобежденным – сейчас каверы на его песни исполняют все рок-звезды и им подпевают стадионы. Но даже Серж Танкян и Аксл Роуз не могут его заменить. Главное в суициде Корнелла – уйти сразу после концерта это поступок настоящего художника. Эффектный, запоминающийся последний аккорд. Да и асфиксия менее жестока, чем ружьё Курта. Его вокал я так и не услышал живьем – будет теперь о чём сожалеть. Корнелл ушел под овации всей планеты, и мы обязаны его помнить, слушая записи «Soundgarden» и «Audioslave». А вот Вакарчук так никогда не поступит – у пустышек драм, способных довести до самоубийства, априори быть не может.

Возможно, Крису уже было попросту скучно с нами и он решил вернуться к другу юности Курту – сидят там сейчас на небесах, бреньчат на гитарках «Rape me» с «Black hole sun» и пьют вискарь, вспоминая былое. И никто Криса Корнелла не вправе за это осуждать.