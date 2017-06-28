«Люди с хорошими лицами» собираются в Одессе на день рождения Бабеля 12 июля организовать флэшмоб – создадут живую цепь от литературного музея до памятника Исааку Эммануиловичу и будут по очереди читать произведения классиков южнорусской школы на разных языках. Паустовский на болгарском, Олеша на армянском, Ильф и Петров на польском.

Так вот я полагаю, что это будет девятьсот двадцать метров пошлого лицемерия. Сколько уже можно вспоминать и восхвалять позавчерашний день? Один только я вижу выжженную землю в одесской культурной среде и литературе в частности? Где новые Катаевы, а? Почему одесская земля, некогда урожайная на таланты, давно уже не родит ничего путного? У нас есть отличный прозаик Сергей Четвертков (Шикера), сторонящийся тусовки и ведущий загородный образ жизни. Есть милейшей души человек Игорь Потоцкий, заражающий любовью к поэзии всё вокруг. Но им обоим уже за шестьдесят. А дальше пропасть и пустота.

В интеллектуальном плане Одесса страшно деградировала. Седьмой километр определяет уровень городской культуры. Есть литературный музей, но нет литературного процесса. Есть литературные объединения, но нет качественных текстов. Есть свора паразитов, мнящих себя «интеллектуалами», но это всё энциклопедисты, увлекающиеся бредятиной вроде игры «Что? Где? Когда?» и не способные к самостоятельному индивидуальному творчеству. Я считаю, что досуг интеллигентного человека должен состоять из музицирования, рисования, лепки или литературных экзерсисов. Я по своей сути литературный волонтёр и пишу потому, что кто-то же должен оформлять в буквы то, что происходит в столь богатом на события городе. Одесса даёт массу материала для творца – образы, типажи, запахи, звуки, оттенки, ситуации, истории, драмы. В Одессе всегда что-то происходит – это вам не Беларусь, где перманентный штиль и царит дрёма сладкого застоя. Но одесситу удобнее пойти в Аркадию, послушать там какой-нибудь состряпанный продюсерами шлак, а потом поучаствовать в флэшмобе о литературе, тем самым якобы приобщаясь к искусству.

А на самом деле это пиар на чужом багаже и облизывание нафталина из пыльного сундука. Нет у нас ни творцов, ни соответствующей среды, поэтому радоваться нечему. Из загашников достают славное прошлое только тогда, когда удручает настоящее и еще печальнее контуры будущего. Поэтому в день рождения Бабеля уместнее облачиться в черные одежды, нацепить траурные повязки и почтить минутой молчания память о некогда великой одесской литературе. А каждого участвующего в этом пиар-флэшмобе вполне можно считать подонком, сволочью, дрянью и тупицей. Сами не могут ничего сотворить, но при этом пытаются выглядеть в хорошем свете пользуясь богатством прошлых поколений.