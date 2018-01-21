Если Одесса – абсолютно настоящий, с размахом и вдохновением построенный великой империей город, то Киев – придуманный от начала до конца продукт русских идеологов.
До Петра I Киев являлся убогой провинцией, сонным царством, где событием являлась драка двух нищих шляхтичей в еврейском шинке. Царь, посмотрев на валяющихся в грязи у стен Лавры свиней, плюнул в досаде и приказал Меньшикову хоть как-то привести в порядок “мать городов русских”.
Но вплоть до сталинщины главным городом Украины, её промышленным и интеллектуальным центром оставался русский Харьков.
Харьков всегда был город русских промышленников и купцов, переплавлявший украинских крестьян, выжигавший в них украинство, как домна выжигает из руды шлак.
Одесса же изначально была городом русского будущего. Воплощенная мечта светлейшего князя Потемкина о новой России, наследнице Рима. Гостеприимный, принимающий людей всякого рода и племени, третья столица Империи.
Сталинская коренизация поставила крест на столичности Одессы. Вместо статуса Южной Пальмиры, городу предложили статус областного центра Советской Украины. И Советская Украина мстила Одессе как только могла. Члены партии в вышиванках, хрущевы и щербицкие 70 лет насиловали белую русскую Украину
Нынешний украинский нацбилдинг для Одессы – продолжение того же нашествия варваров. Они пасут в Форуме коз и пережигают мрамор на известь.
Одесса Vs Киев
Если Одесса – абсолютно настоящий, с размахом и вдохновением построенный великой империей город, то Киев – придуманный от начала до конца продукт русских идеологов.
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