Одесса Vs Киев

Поток тупого, подлейшего юмора, который заполнил сегодня ленту, напомнил о горькой судьбе бывшего города-героя Одессы. Третий город Империи, южная столица России, по сравнению с которой и Киев был заплеванной лузгой провинцией, дала русской культуре блистательных Куприна, Ахматову, Катаева, [Читать...]

Нет города на свете так свято и нерушимо пествующего свои легенды прошлого, как Одесса. Нет, нет, не бросайтесь в меня барабулькой, у него таки есть своя атмосфера. Как и в Нижнем Новогорде, Выдропужске и в Житомире. Там тоже [Читать...]

Одесса не вдохновляет. И тому виной целый комплекс причин. Если Москву испортили те, кто понаехали, то Одесса оскудела из-за тех, кто уехали в Израиль, Германию и США. Я ещё застал их заливистую речь, богатейшую мимику, импульсивную жестикуляцию. Те, [Читать...]

Нет слов. Вечная память мученикам Одессы. Вечные мучения их убийцам. Всем сгоревшим – рай. Всем, поджигавшим – адское пламя.

Как же ужасен Киев, когда в него попадаешь после Москвы и Минска! Повсюду шныряет самодовольное батальонное быдло, которому уже какой месяц ставят прогулы в котлах. В восемь утра бомжи без стеснений спят прямо на пороге Бессарабского рынка. Подземный [Читать...]