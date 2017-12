«Очень странные дела»: Второй сезон

Как заставить молнию ударить в то же самое место дважды? Чем можно повторить феномен? Какова формула успешного сиквела? Ответы на эти вопросы знают братья Даффер, подсмотревшие их в кинематографе 80-х, которыми «Очень странные дела» пропитаны насквозь. Однако если первый сезон во многом отдаёт дань уважения двум Стивенам (Кингу и Спилбергу), то второй – который стилистически даже не сезон, а прямой сиквел с цифрой 2 в названии – ориентируется на другого мэтра, без которого восьмидесятые не были бы восьмидесятыми. Речь о Джеймсе Кэмероне, научившем Голливуд снимать сиквелы по принципу «больше, зрелищнее и лучше». Уровень ностальгии в «Очень странных делах 2» по-прежнему зашкаливает, культурных отсылок и оммажей на классику стало ещё больше, однако главное изменение сериала заключается в его жанровом сдвиге с чистейшего сай-фая в первом сезоне к настоящему хоррору во втором, что подчёркивается её релизом аккурат к Хэллоуину.

Выход нового сезона «Очень странных дел» ― очередной повод восхвалить высшие силы за Нетфликс со своей политикой выкладывать все серии сразу, поскольку оригинальный проект Мэтта и Росса Дафферов является одним из редких сериалов, которые просто необходимо смотреть залпом. Это цельная, общая история, которая постоянно движется вперёд, с уникальными персонажами, за развитием которых наблюдать даже ещё интереснее. Это погружающая в атмосферу восьмидесятых обстановка, генерируемая ретро-автомобилями, кинотеатральными вывесками, увлечёнными разговорами мальчиков о событиях эпохи и, конечно же, аркадными игровыми автоматами, с которых начинается второй сезон. Это общее настроение, подчёркивающееся роскошной оригинальной музыкой Кайла Диксона и Майкла Стейна, разбавленная мелодиями синт-попа и ретро-вейва, которая дополняет саундтрек из тщательно отобранных песен того времени. Как только мы слышим Every Breath You Take или оригинальную тему из «Охотников за приведениями», наш пульс учащается от радостных воспоминаний, а затем Joy Division, Duran Duran, The Psychedelic Furs, Toto и Scorpions окончательно берут в плен наш разум и душу, заковывая любовью к этой атмосфере и желанием остаться погружённым в неё как можно дольше. Вишенкой на торте становится Should I Stay or Should I Go от The Clash, ставшая главной темой первого сезона и используемая во второй именно там, где это необходимо.

Однако кроме стиля «под 80-е» сильнейшей стороной сериала, ставшей залогом такого нереально успеха, всегда являлись персонажи. В первую очередь, это, конечно же, дети, которые даже не играют, а живут в этом мире. Ты смотришь на этих ребят и видишь искренность в их поступках, реакциях, разговорах; вся четвёрка поражает своей естественностью в кадре. Новый сезон для каждого из них подготовил особенное сюжетное развитие. Майк (любимец зрителей в недавнем хите «Оно» Финн Вулфард) страдает из-за потери Оди (Милли Бобби Браун) в конце прошлого сезона, но зато пытается всеми силами помочь своему лучшему другу Уиллу (Ноа Шнапп) вернуться к обычной жизни. У того это получается не очень хорошо, поскольку продолжительное присутствие в другом измерении даёт о себе знать: у Уилла учащаются видения и он начинает ощущать приближение великого зла. Шнаппа мы видим во втором сезоне намного больше, чем в первом, и нужно отметить, что парнишка наконец оправдывает возложенные надежды демонстрацией всего своего таланта. У Дастина (Гейтен Матараццо) и Лукаса (Калеб МакЛафлин) появились новые увлечения, у обоих сначала естественные, а потом один из них перекинулся на сверхъестественное. Тем не менее оба персонажа стали еще более интересными по сравнению с первым сезоном: Дастин научился отборно ругаться, а Лукас – отменно шутить. И да, Одиннадцатая здесь просто bitchin’.

Вайнона Райдер продолжает блистать в роли обеспокоенной матери Уилла, который даже вернувшись к ней не даёт ей чувствовать себя спокойно. Актриса продолжает восхищать своей эмоциональностью в кадре, её Джойс во втором сезона нашла два новых увлечения – на место лампочкам пришли странные рисунки Уилла, а её сердце начало биться в сторону бывшего одноклассника Боба Ньюби (Шон Эстин). Боб – один из сюрпризов сезона, поскольку братья Даффер прекрасно показали эволюцию персонажа от «какого-то скучного бойфренда героини Вайноны Райдер» до добросердечного члена команды, который всегда готов и главное может помочь в трудную минуту. Кроме того, благодаря введению Боба в сюжет новыми красками заиграли отношения Джойс с шерифом Джимом Хоппером (до безобразия крутой Дэвид Харбор).

Однако абсолютно лучший персонаж второго сезона ещё не был назван. Нет, он не новичок, хотя по сравнению с прошлогодней вариацией – это совсем другой человек. Речь, конечно же, о Стиве (Джо Кири). Стив версии 2.0 – это как Арнольд Шварценеггер во втором «Терминаторе»: вроде ты его уже видел в предыдущей части, и он не особо зацепил, а сейчас не понимаешь, как всего за пару сцен проникся огромной симпатии к актёру, а от его исполнения просто не можешь глаз оторвать. Развитие Стива как персонажа – главное сценарное достижение братьев Даффер, затмевающее даже всю научно-фантастическую сторону вопроса. Оттащить в лагерь сугубо положительных персонажей помог ввод нового игрока в игру – Билли (Дакре Монтгомери), напоминающий молодого Курта Рассела и метящий на звание нового короля школы, своим вызывающим видом, модной кожаной курткой и дерзкой спортивной машиной становится главным местным негодяем. Кроме того, отличной идеей получилось объединение Дастина и Стива в своеобразный дуэт, подарив нам одну из двух лучших экранных пар на ТВ (первая – братья Митчам из «Твин Пикса»). Также во многом наше отношение к Нэнси (Наталия Дайер), старшей сестры Майка, всегда неразрывно было связано со Стивом. Если после финальной серии первого сезона оно описывалось фразой «ты достойна большего», то после финала второго так и хочется крикнуть: «Эх, ну и дура же ты, Нэнси».

Количество отсылок на поп-культуру восьмидесятых заметно увеличилось, что было понятно ещё до выхода сезона: были выпущены специальные промо-постеры, обыгрывающие афиши классических фильмов. Отсылки на Кинга и Спилберга продолжают доминировать, но раз второй сезон хочется сравнить с Кэмероном, то и про кивки в его сторону нельзя не упомянуть. Мы видим афишу кинотеатра с вывеской «Терминатор» и чёткие параллели с «Чужими». Во-первых, самая очевидная отсылка на сиквел шедевра ужасов Ридли Скотта – кастинг Пола Райзера на нового руководителя лаборатории Хокинса (у Кэмерона он играл одного из глав компании «Вэйланд-Ютани»). Во-вторых, вся тема с монстрами в сезоне перекликается с «Чужими»: количество демогорганов, или как их ласково зовёт Дастин, демопсов увеличилось с одного до сотен, а слушаются они только одно существо, которое можно назвать их матерью. Кроме монстров для близости по духу к хоррору во втором сезоне можно отыскать отсылки на классику жанра: «Кошмар на улице Вязов», «Хэллоуин», «Пятницу 13-е» и даже «Дракулу».

Ещё одно добавление в сериале – героиня Макс (Сэди Синк), сводная сестра Билли, чей ник в игровых автоматах и бунтарская натура напрямую связаны с «Безумным Максом» Джорджа Миллера. Дарт (новый дружок Дастина) ― собирательный образ из отсылок на «Гремлинов», «Чужого» и «Нечто». Эпизод, в котором ваш любимый экранный дуэт в лице Стива и Дастина идут по железной дороге, обсуждая всё, о чем обычно говорят парни между собой – девчонок, укладку волос и охоту на демогорганов – прямая дань уважения «Останься со мной» Роба Райнера. Той самой экранизации 1986 года повести Стивена Кинга, из которой сериал изначально черпал вдохновение. К слову о демогоранах, помните эпизод у школьного автобуса, где опять же Стив попадает в центр зрительского внимания? Если вы при его просмотре испытали дежа вю, то значит, вы как и многие из нас не один раз пересматривали «Парк Юрского периода». Среди всех девяти серий сезона выделяется особняком седьмая. Во-первых, срежиссировала её Ребекка Томас, ставшая вторым приглашённым режиссёром для постановки эпизодов второго сезона после Эндрю Стэнтона («ВАЛЛ-И»). Во-вторых, серия целиком происходит в другом городе, с другими персонажами (и Оди), по стилю напоминает «Людей Икс», а сюжетно служит скорее затравкой к третьему сезону.

Братья Даффер уже признались в интервью, что нас ждёт ещё как минимум два сезона и что у них уже есть представление о том, на чём всё кончится. Что там будет дальше – увидим через год или чуть больше, благо на этот раз обошлось без всяких клиффхэнгеров, что позволяет создателям не зависеть от продемонстрированной концовки. Пока мы счастливы второму сезону, удачно заручившемуся формулой сиквела от Джеймса Кэмерона: «больше» ― отсылок, монстров и внимания к другому измерению; «зрелищнее» ― бюджет сериала заметно увеличился на волне успеха; а вот «лучше» ли ― решит каждый для себя сам. Пока в очередной раз убеждаемся, что не нужно никаких альтернативных измерений и потусторонних миров, пока у нас есть «Очень странные дела» ― главный способ волшебного эскапизма для современных сериальных зрителей.