Пикантные подробности

В штате Гоа, почти уже родном для россиян, судя по количеству флагов на пляжах, объявлений и меню на русском языке, завершился 48 Международный Индийский кинофестиваль, являющийся старейшим в Азиатском регионе в Азии, но итоговая раздача наград оказалось сравнительно евроцентричной, возможно, из-за соответствующего состава жюри, среди которых был российский оператор Владислав Опельянц («Утомленные солнцем 2», «Заложники»)

Главный приз, как и награду за лучшую мужскую роль, получила французская картина «120 ударов минуту» ранее завоевавшая в этом году Гран-при в Каннах. Жюри остановило свой выбор на самом «раскрученном» варианте из доступных в конкурсе, вместо того, чтобы попытаться поддержать менее известные и более смелые работы. Не отрицая важности картины режиссера Робена Кампийо, при просмотре неизбежно возникает ощущение, что это образовательный фильм, эдакий экранизированный справочник базовых понятий о ВИЧ, СПИД и ЛГБТ. Смотрится такая двухсполовинной часовая «лекция», иногда буквально ей становясь, мягко говоря, скучно. Стоит заметить, что и позиционирование фильма как некой универсальной иллюстрации опыта жертв притеснений и пострадавших от вышеупомянутых болезней тоже не совсем верно, ибо кино все же концентрируется на достаточно специфичных проблемах именно европейского контекста, поэтому его триумф на старейшем Азиатском киносмотре в некотором смысле диссонансный.

Приз за лучшую режиссуру ушел Вивиан Цюй из Китая за картину «Ангелы носят белое». На первый взгляд простая история о девушке, которая, работая в отеле, видит через камеру наблюдения как мужчина вламывается в номер к 12-ти летним школьницам, которым он предварительно оплатил алкоголь, но она поначалу предпочитает умалчивать об этом даже в разговорах с полицией и адвокатами, догадываясь, что мужчина этот лицо влиятельное, а правда будет стоить ей работы. Режиссер смогла, не прибегая к демонстрации жестокости напрямую, охватить сложную сеть подавления и насилия в отношении женщин, в первую очередь молодых и незащищенных. Они предстают обязательными жертвами порочной системы, которая словно питается их невинностью. В конце фильма камера подробно фиксирует демонтаж статуи Мэрилин Монро, стоящей на пляже неподалеку от отеля, где работает героиня, как очевидный, простой и невероятно яркий образ уничтожения невинности.

Еще одной более чем заслуженной наградой стал приз боливийцу Киро Руссо за лучший дебют с фильмом «Старый череп», который любопытно рифмуется с исландской картиной «Зимние братья», где в центре внимания также оказываются горняки, а их быт запечатлен в гнетущем, отвлеченном, чем-то сюрреалистичном стиле. Обе работы были показаны на фестивале в Локарно, правда работа Руссо в 2016 году, хотя только в этом была заявлена от Боливии как претендент на «Оскар», которой совершенно точно фильму не грозит, но в данном случае это не говорит о низком качестве фильма. Снятая почти полностью во мраке шахт и ночи, лишенная ярко выраженного нарратива (хотя условный сюжет, вращающийся вокруг загадочной смерти в шахте отца главного героя и причастности к этому его дяди, как раз таки привезшего его из города работать в той же самой шахте, наличествует), картина оказывается гипнотическим зрелищем, погружающей в состояние «бэд трипа». Формально практически безупречная картина, конечно же, окажется тяжелым испытанием для неподготовленного зрителя – из зала на показе в Гоа сбежало минимум две трети аудитории. Из оставшихся аплодировали на титрах лишь два человека (включая автора).

Впрочем, публика в Гоа своеобразная. Примерно с таким же эффектом прошли показы реставрированной классики: «Жертвоприношения» Андрея Тарковского и «Две или три вещи, которые я знаю о ней» Жан-Люка Годара. На последнем присутствовал канадский режиссер армянского происхождения Атом Эгоян, получавший здесь в этом году приз за карьерные достижения, и степени своего шока на лице скрыть не мог.

Наиболее же незаслуженно проигнорированной работой стоит признать «Великий Будда +». Удивительно тонкий и выразительный кинематографический гибрид, сочетающий в себе элементы нескольких жанров, рефлексирующий над вопросом кино как медиума и его форм. Тем поразительней, что это первый фильм для тайваньского автора Хуана Синьяо (правда, в формате игрового кино). Два друга, один из которых работает охранником на фабрике изготовляющей статуи Будды, решают посмотреть записи с видеорегистратора машины директора предприятия, в надежде найти там пикантные подробности личной жизни босса. Словно вскользь, прикидываясь черной комедией, Синьяо затрагивает проблемы коррупции, вожделения, классовости, здравоохранения, религии и размышляет над границами документального, вуайеристской природой кинематографа.

Из внеконкурсного, более всего стоят внимания картины «Вестерн» Валешки Гризебах и «9 пальцев» культового Франсуа-Жака Оссанга, которые уже успели собрать восторженные отзывы критиков на фестивалях в Каннах и Локарно соответственно. Немецкая картина показывает мир разрушенных границ, положения детерриторизации, где разница между своим и чужим становится неопределимой на примере немцев, работающих по контракту в болгарской деревне, неожиданно обнаруживая себя в непривычной шкуре «гастарбайтеров». Француз же в очередной раз живописует наступление конца света в самой синефильской манере.

И в заключение, немного о плохом. На контрасте с вышеперечисленными лентами совершенно чудовищно смотрелись поделки «Молодой Годар» и «Молодой Карл Маркс». Оба байопика в шутливой манере пытаются пересказать ключевые эпизоды жизни титульных персонажей, но получается это так неостроумно, прямолинейно и поверхностно, что просмотр может обернуться настоящей пыткой. Тоже самое касается и нового фильма Тодда Хейнса «Мир, полный чудес», который умудрился снять свою, пожалуй, худшую работу, с обескураживающе слабым сценарием и крайне неудачными попытками эстетики 70-ых и немого кино, но почему-то чувство вкуса (до сих пор почти всегда безупречное) на этот раз режиссеру отказало напрочь, так что смотреть на это даже неловко. Например, улицы Нью-Йорка показаны почти также гротескно как в телесериале «Камрад детектив», на 10 процентов китчевом, «стебном» проекте. Забавно, что как раз на этих показах был аншлаг и никто не пытался покинуть зал до окончания.

Гоа, Индия







