“Шуму вокруг них непропорционально много”, но шум бывает и “какофонический”, и шумно бывает на концертах “Роллинг Стоунз”.

Детей, наглых, косноязычных, дерзких, надо унять, вооружив их аксиоматическим лозунгом: “Один сезон наш Бог – Ван Гог, другой сезон – Сезанн”.

Но кто это сделает?

Собчак дурачится, за деньги играя в кандидаты в Президенты, ей теперича не до недорослей; Дробыш упивается званием первейшего хитмейкера (тогда Матвиенко – кто?), директор МУЗ ТВ Арман Давлетяров, который мне должен, увлечен рейтингами и бюджетами.

Что ж, приходится мне, не впервой.

Там нет ни единого харизматического лица, способного врезаться в память, ни единого даже Шатунова Юры, которого я люблю не потому, что пассеист, а потому, что он, даже будучи голытьбой, улыбался так, что согревал в лютые морозы, а голоском своим несовершенным отправил эпоху в нокаут.

Там нет ни единой Тины Кароль, чью “Бесконечность” я могу слушать бесконечно.

Там нет и намека на “лица необщее выражение”, ни про кого из этих недорослей не напишут, как про Арэту Франклин: “Может исполнить номер так, как будто полощет горло битым стеклом, а может петь, как ангел”.

Их бурным натурам претит самокопание, рефлексия редуцируется до вопроса, почему другим фартит больше, небось, фавориты, мажоры, талант никому не нужен, но на камеру, конечно, все хвастают, что “команда у нас крутейшая”.

Эй, кто-нибудь спасет эти ребят от них самих?

Точно не Дробыш.

Которому самому не помешал бы эскапизм в сторону числителя, по выражению Бродского.