«Дафна»: Беременна тревогой

Дамы и господа, перед вами классический образец исследования персонажа. Больше кинопортрет, чем фильм, «Дафна» ― это полнометражный дебют британца Питера Маки Барнса, обладателя Золотого Медведя за короткометражный фильм «Молоко» в 2005 году. История девушки по имени Дафна (Эмили Бичем), которая бесцельно прожигает свою жизнь, смешивая её с наркотиками, литрами алкоголя и сексом. Она работает поваром в небольшом ресторане, у неё ужасные отношения с матерью, да и вообще эмоционально героиня близка к нервному срыву. Такой человек, возможно, с лёгкостью будет узнаваем среди лондонцев за двадцать, но вот только Дафне 31 год, а ещё она только что стала свидетелем нападения с ножом на продавца местного супермаркета. Пока она держала за руку истекающего кровью мужчину, её нигилистическое мировоззрение начало давать трещину.

Подобно «Маргарет» Кеннета Лонергана (первой же напрашивающейся ассоциации при просмотре) фильмам-исследованиям необходим сильный исполнитель титульной роли, который послужит якорем целой картине. Эмили Бичем безусловно – якорь, она великолепна, попросту лучшая составляющая всей ленты. Актриса изображает узнаваемый портрет невротичной и циничной женщины, одновременно сильной и слабой, беззащитной и независимой, «беременной тревогой», как она саркастично однажды отвечает проявляющему к ней внимание мужчине. Мы не знаем, что стало причиной такого острого цинизма, из-за которого героиня даже отказывается верить в существование любви, и не узнаем, к чему он приведёт в дальнейшем. Маки Барнс показывает нам привычные места обитания Дафны: работа, дом, бар, кровать. Мы наблюдаем за её будничными заботами, будь то банальные заказы еды, любопытное чтение книги Славоя Жижека или же уморительные попытки накормить жареными крылышками Райана Гослинга через монитор ноутбука. Нож, хоть и использованный против другого человека, необъяснимым образом прорезает плотно задёрнутый занавес эмоциональной отрешенности Дафны. Поворотный момент в истории, который наконец выводит героиню из ступора. Или здесь не всё так просто?

Маки Барнс умело пробуждает чувство изолированности в своём портрете Лондона, показывая в основном взаимоотношения людей исключительно в закрытых (кухня, дом, спальня, переполненный бар) или замкнутых пространствах (пожарная лестница, где героиня курит со своим боссом или просто в одиночестве бросает камушки). Изображение английской столицы здесь не назовёшь привычным. Лондон в «Дафне» грязный, мрачноватый, не самый приветливый и не стремится щеголять своими достопримечательностями. Здесь он совсем не киногеничен и не приукрашен. Здесь он настоящий.

У Питера Мака Барнса получилась реалистичная и правдоподобная драма с искорками хорошего юмора, использующая далеко не один слой в изображении натурального портрета 31-тиоднолетней героини и её мира. Возможно, не столь увлекательно, как кино, но образцово, как исследование персонажа. Вам обязательно понравится Эмили Бичем, а вот полюбите ли вы «Дафну», вопрос открытый.